WhatsApp down oggi venerdì 16 ottobre 2026, problemi nell'invio dei messaggi per l'app più usata
WhatsApp down, problemi nell'inviare messaggi: migliaia di segnalazioni
WhatsApp down, la popolare app di messaggistica ha registrato un grave problema di funzionamento nel tardo pomeriggio del 16 ottobre 2026, con migliaia di segnalazioni a livello globale. I principali problemi registrati dagli utenti hanno riguardano l’impossibilità di inviare messaggi e caricare le chat. La situazione è poi tornata alla normalità dopo una ventina di minuti.
- WhatsApp down oggi venerdì 16 ottobre 2026
- Impennata di segnalazioni
- Problemi nell'invio dei messaggi
WhatsApp down oggi venerdì 16 ottobre 2026
Problemi per WhatsApp, che ha registrato un down nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 ottobre 2026.
L’app di messaggistica istantanea usata da milioni di persone ha subito un grave malfunzionamento, con molti utenti che hanno trovato difficoltà nell’usarla, in particolare nell’inviare messaggi.
Impennata di segnalazioni
A evidenziare il problema le migliaia di segnalazioni giunte al sito specializzato Downdetector, che monitora le anomalie della rete.
Attorno alle 19.30 c’è stato il picco delle segnalazioni, con la situazione che sembra essere tornata alla normalità del giro di una ventina di minuti.
A quanto pare si è trattato di un problema globale, con tante segnalazioni provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania e Stati Uniti.
Problemi nell’invio dei messaggi
I problemi registrati da tanti utenti hanno riguardato sia l’app per smartphone che la versione desktop di WhatsApp.
Le principali criticità riscontrate riguardano l’invio dei messaggi: tanti utenti hanno segnalato di non riuscire a mandare messaggi, ma anche di non riuscire a caricare le chat.
Da Meta al momento non è arrivata alcuna comunicazione sul down di WhatsApp.