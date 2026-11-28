Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

WhatsApp ha annunciato Travel eSIM: piani dati per l’estero da acquistare e installare direttamente nell’app, mantenendo il proprio numero. Il profilo si scarica prima di partire e si attiva da solo all’arrivo. Tra i partner Jio, Verizon, Smart Axiata e Smart Communications. Lancio graduale in alcuni Paesi, prezzi e giga ancora da definire.

Al via le eSIM di WhatsApp

All’atterraggio basterà aprire WhatsApp per comprare i dati mobili da usare durante una vacanza o un viaggio di lavoro all’estero. La piattaforma di Meta ha presentato Travel eSIM, una funzione che permette di scegliere, pagare e configurare un profilo SIM digitale per navigare fuori dai confini nazionali senza uscire dall’applicazione.

L’annuncio è arrivato il 26 novembre sul blog ufficiale del servizio, e l’arrivo è previsto a breve, con una distribuzione graduale che all’inizio riguarderà solo alcuni Paesi. Per usarla servono pochi passaggi: secondo WABetaInfo, il sito specializzato che segue le versioni di prova dell’app, la nuova opzione comparirà nella sezione Account delle impostazioni.

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Come funziona

L’utente indica la destinazione, guarda le offerte disponibili e sceglie quella che gli serve, con il profilo che si può scaricare sullo smartphone prima di partire. All’arrivo, appena il telefono si collega a una rete locale, WhatsApp lo attiva in automatico e manda una notifica per avvisare che la connessione è pronta.

C’è poi la questione del numero: la eSIM serve solo per la connessione dati, mentre l’account WhatsApp resta legato al numero consueto. Chi viaggia rimane quindi raggiungibile dai propri contatti senza comprare una scheda locale, cercare un chiosco in aeroporto o dipendere dal Wi-Fi di bar e alberghi, ed evita anche i costi del roaming del proprio operatore.

WhatsApp parla di eSIM “dati”: non sono previsti quindi minuti di telefonia tradizionale né SMS, e le chiamate continueranno a passare dall’app. Per offrire il servizio, si appoggia a operatori telefonici e fornitori di eSIM. Tra i partner annunciati ci sono l’indiana Jio, la statunitense Verizon, Smart Axiata, che opera in Cambogia, e la filippina Smart Communications.

Prezzi e giga inclusi da definire

Meta non ha comunicato prezzi, giga inclusi né l’elenco delle nazioni coinvolte nella prima fase. Secondo alcune indiscrezioni della stampa austriaca, all’inizio le destinazioni coperte sarebbero fuori dall’Unione europea. La funzione, già vista nella versione beta 2.26.47.4 per Android, arriverà sia su Android sia su iPhone. L’opzione comparirà nell’app quando il servizio sarà attivo nel proprio Paese.

Con questa novità WhatsApp entra in un mercato oggi in mano a operatori specializzati come Airalo, Holafly, Saily e Nomad, e può contare su un bacino di utenti enorme. È anche un altro passo nella strategia di Meta per trasformare l’app di messaggi in uno strumento per le attività di tutti i giorni. Proprio in viaggio molti la usano già per ricevere la carta d’imbarco, organizzarsi con chi li viene a prendere e avvisare i familiari di essere arrivati.