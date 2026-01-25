WhatsApp sarà a pagamento oppure con la pubblicità, quanto può costare l'abbonamento all'app di messaggistica

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Meta sta testando un abbonamento opzionale per WhatsApp che consentirà di rimuovere la pubblicità dalla sezione “aggiornamenti”. Il piano, scoperto nella beta Android, affiancherebbe la versione gratuita con annunci e potrebbe costare circa 4 euro al mese, seguendo un modello già visto su altre piattaforme digitali.

Whatsapp a pagamento, i test di Meta

Negli ultimi mesi WhatsApp ha smesso di essere solo un servizio di messaggistica gratuito e neutrale. In modo progressivo, quasi silenzioso, Meta sta trasformando l’app più usata al mondo in una piattaforma capace di generare ricavi diretti, seguendo una traiettoria già vista su altri prodotti del gruppo.

L’introduzione della possibilità di un pagamento segue l’ingresso della pubblicità, il primo segnale. A partire da giugno 2025, con la versione Android 2.25.21.11, gli annunci hanno iniziato a comparire all’interno della sezione “aggiornamenti”, tra “stati” e “canali”. A luglio lo stesso schema è arrivato anche su iOS.

L’ipotesi chat in abbonamento

Meta prepara da tempo la transizione, che non ha mai riguardato le chat private, ma che ha aperto la strada a un passaggio successivo: l’abbonamento.

Secondo quanto emerso dall’analisi della versione WhatsApp Beta 2.26.3.9 per Android, monitorata da WABetaInfo, Meta sta testando un piano opzionale a pagamento che consentirà di rimuovere completamente gli annunci dalla sezione “aggiornamenti”. Il test, almeno in questa fase, riguarda l’Europa e il Regno Unito.

Si tratta del modello che Meta ha già adottato su Facebook e Instagram, soprattutto dopo l’inasprimento delle regole europee sulla gestione dei dati personali.

Quanto potrebbe costare il piano

Non esistono ancora comunicazioni ufficiali sui prezzi, ma alcune schermate individuate nella beta suggeriscono una cifra intorno ai 4 euro mensili nel Regno Unito. Un importo che potrebbe variare prima del rilascio definitivo e che, secondo diversi analisti, servirebbe più a creare un’opzione di scelta che a spingere realmente la massa degli utenti verso il pagamento.

Meta, del resto, ha sempre ribadito che WhatsApp resterà utilizzabile gratuitamente. L’abbonamento non sostituirà la versione free, ma la affiancherà.

Cosa cambia per gli utenti

Il piano a pagamento non toccherà le funzionalità centrali dell’app. Messaggi, gruppi, chiamate e videochiamate resteranno completamente privi di pubblicità, come lo sono oggi. Gli annunci continueranno a essere confinati nella scheda “aggiornamenti”, che molti utenti utilizzano marginalmente o ignorano del tutto.

Il vantaggio principale dell’abbonamento sarà quindi un’esperienza più pulita e lineare, senza inserzioni. Meta ha inoltre ribadito che la crittografia end-to-end delle chat non verrà intaccata e che la profilazione pubblicitaria continuerà a basarsi solo su dati generici come lingua, area geografica e interazioni con contenuti pubblici.

Il nuovo modello si inserisce in un contesto normativo sempre più complesso: il Digital Markets Act impone alle grandi piattaforme di offrire alternative concrete all’uso dei dati personali per fini pubblicitari. In questo scenario, l’abbonamento “senza pubblicità” rappresenta una soluzione più solida rispetto ai meccanismi “accetta o paga” che Bruxelles ha già messo sotto osservazione.