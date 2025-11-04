WhatsApp sbarca su Apple Watch, app più attesa arriva anche al polso: quali dispositivi sono compatibili

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

WhatsApp sbarca anche su Apple Watch. Dopo anni di attesa i clienti della mela morsicata possono finalmente chattare, mandare vocali ed emoji direttamente dal proprio polso grazie alle funzionalità implementate e ottimizzate da Meta. Il colosso di Menlo Park ha ufficializzato il lancio della sua app di messaggistica adattata al piccolo schermo dello smartwatch.

Il lancio di WhatsApp su Apple Watch

Il lancio ufficiale di WhatsApp su Apple Watch arriva a pochi giorni dalla fase di test preliminari tramite la versione beta dell’app nativa. Le nuove funzionalità non si limiteranno a fare rimbalzare le notifiche sullo smartwatch, ma permetteranno ai clienti del colosso di Cupertino di interagire a 360 gradi con le proprie chat, senza la necessità di prendere lo smartphone.

Un software che dovrà prendere le orme di quello già disponibile sugli orologi digitali con sistema operativo Wear Os.

ANSA

Gli ultimi modelli di Apple Watch

Le funzionalità

I possessori di un Apple Watch avranno in questo modo a disposizione le funzionalità utilizzate abitualmente su WhatsApp dal proprio smartphone: leggere e mandare messaggi, vedere immagini e sticker, ascoltare o registrare vocali, inviare reaction ed emoji, oltre alle chiamate in-app.

Per rispondere basterà digitare sul tastierino che apparirà sullo schermo, scrivere con il dito o tramite la dettatura voice-to-text.

La cronologia della chat sarà sincronizzata con tutte le altre app utilizzate dall’utente e, come per ogni versione di WhatsApp, anche sullo smartwatch con la mela i messaggi saranno protetti dalla crittografia end-to-end.

I requisiti

Per poter installare WhatsApp sul proprio Apple Watch sono però necessari due requisiti minimi:

essere in possesso di un Apple Watch Series 4 o successivo

sistema operativo watchOS 10 o versione successive