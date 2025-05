WhatsApp smetterà di funzionare dal 5 maggio su alcuni telefoni, i modelli interessati e cosa succederà

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal 5 maggio 2025 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni tipi di telefoni. La popolare app di messaggistica istantanea di Meta è progettata per lavorare su una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, ma per motivi di sicurezza periodicamente viene interrotto il supporto ai modelli di smartphone più vecchi. È quello che accadrà tra pochi giorni a tre modelli Apple: iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus.

Lo ha comunicato la stessa società, parte del gruppo Meta di Mark Zuckerberg, motivando la decisione con la necessità di garantire standard di sicurezza e prestazioni sempre più elevati.

A partire dal 5 maggio 2025 WhatsApp non sarà più utilizzabile sui dispositivi Apple che non supportano la versione 15.1 del sistema operativo iOs.

I modelli interessati

Sono tre i modelli di smartphone Apple su cui WhatsApp smetterà di funzionare:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Si tratta di vecchi modelli lanciati tra il 2013 e il 2014 e già inseriti da Apple nella categoria dei “dispositivi obsoleti”.

Questi smartphone non sono compatibili con iOS 15.1 e non ricevono più aggiornamenti ufficiali, risultando incompatibili con molte app moderne, tra cui ora anche WhatsApp.

Cosa fare per non perdere i messaggi

Chi usa questi modelli di iPhone a breve non potrà più inviare o ricevere messaggi su WhatsApp. Ecco cosa si può fare.

Innanzitutto si può verificare se il proprio dispositivo è aggiornabile a iOS 15.1 andando su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Se non è possibile, per continuare a utilizzare WhatsApp sarà necessario passare a un telefono più moderno.

Per non perdere i messaggi, prima di cambiare smartphone è consigliabile effettuare il backup delle chat. Per farlo basta andare sulle impostazioni di WhatsApp, cliccare su Chat > Backup delle chat > Esegui backup.