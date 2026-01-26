Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole, l'attrice ha già girato tutte le sue puntate: "Aspetto i dati di ascolto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Whoopi Goldberg ha girato le 20 puntate di Un Posto al Sole in cui interpreta l’imprenditrice americana Eleanor Price. L’attrice, premio Oscar per Ghost, ha parlato della esperienza in Italia, e in particolare a Napoli. Tornerà sicuramente nel capoluogo partenopeo, ma “attendo i dati di ascolto degli episodi che mi riguardano”, ha rivelato.

Perché Whoopi Goldberg ha scelto Un Posto al Sole

A Il Mattino, l’attrice americana ha spiegato di aver accettato immediatamente la proposta di entrare nel cast di Un Posto al Sole.

Decisivo è stato anche l’amico Jago, scultore attivo nel capoluogo partenopeo, che avendo ascoltato la sua voglia di un nuovo progetto, le ha parlato della soap di Raitre.

Nessun pregiudizio, da parte del premio Oscar, per le soap, nonostante le critiche siano diffuse anche negli Stati Uniti su questo genere di entertainment.

Per Whoopi Goldberg, si tratta di un prodotto televisivo in cui recitano attori capaci.

È rimasta colpita anche dalla loro capacità di memorizzare tantissime battute.

Inoltre, ha raccontato di aver vissuto questa esperienza lavorativa come una vacanza in Italia e non esclude un ritorno in futuro: “Attendo i dati di ascolto”.

Il rapporto con la città di Napoli

L’attrice ha anche parlato del suo rapporto con la città di Napoli, vissuta durante le riprese di Un Posto al Sole.

È rimasta stregata dal Duomo ed è riuscita ad essere anche turista, nonostante gli impegni sul set.

Due piccole “delusioni”, il non aver trovato a San Gregorio Armeno la sua statuetta tra i presepi e la pioggia persistente durante il suo periodo di permanenza nel capoluogo partenopeo.

Per lei, però, Napoli è come New York “sono sullo stesso parallelo”.

Chi interpreta Whoopi Goldberg in Un Posto al Sole

Whoopi Goldberg interpreta in Un Posto al Sole il personaggio di Eleanor Price.

Si tratta di un’imprenditrice americana che arriva a Palazzo Palladini, con il suo team, perché interessata a farsi costruire uno yacht dai Cantieri Palladini Flegrei, diretti da Marina Giordano e Roberto Ferri.

La stessa attrice ha definito il suo personaggio intraprendente e gentile.

Un Posto al Sole, la soap più longeva d’Italia

Whoopi Goldberg partecipa come special guest nel cast di Un Posto al Sole, interpretando il personaggio di Eleanor Price, per celebrare il trentesimo anno di produzione della soap della Rai.

Si tratta del prodotto televisivo più longevo d’Italia.

La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996, un appuntamento quotidiano nel preserale di Raitre che ha battuto ogni record di longevità tra le soap.