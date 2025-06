Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole, il video dell'attrice: "Folle, il mio italiano non è perfetto"

La sorpresa dei palinsesti Rai ricade su uno dei prodotti più duraturi della rete: nelle puntate del 2026 di Un posto al sole, serie prossima a festeggiare i 30 anni di messa in onda, ci sarà anche Whoopi Goldberg. Tutto vero, nessuna bufala: dopo l’annuncio dei dirigenti della rete, la stessa attrice, premio Oscar, attraverso un video ha confermato che sarà in alcune puntate della soap nonostante sappia che si tratti di “un’idea folle” e che “il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato un modo”.

Perché Whoopi Goldberg sarà nel cast di “Un posto al sole”

Venerdì 27 giugno, durante la presentazione dei palinsesti Rai, a Napoli, Maria Pia Ammirati ha annunciato la presenza di Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole, “la più longeva serie tv italiana”.

L’idea è venuta “per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico”, ha aggiunto la direttrice di Rai Fiction.

ANSA Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction

Quale sarà il suo personaggio

Ammirati ha aggiunto che gli sceneggiatori stanno lavorando al personaggio che sarà interpretato da Whoopi Goldberg: “Sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti”.

Il video messaggio con l’annuncio dell’attrice

Qualche informazione in più l’ha fornita la stessa Whoopi Goldberg, in un video pubblicato sul profilo Instagram di Rai 3: “Buon pomeriggio, o buona sera, passavo di qui per dirvi quanto sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole. Loro sanno che è un’idea folle, io so che è un’idea folle, ma è una cosa meravigliosa da fare, quindi non vedo l’ora. Sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto, ma abbiamo trovato un modo. Ciao! Ci vediamo in televisione”, ha dichiarato.

Quell'”abbiamo trovato un modo” potrebbe riferirsi all’AI? Suggestione, per ora niente di certo.

Chi è Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg, pseudonimo di Caryn Elaine Johnson (tratto dall’espressione “Whoopee cushion“, oggetto usato per riprodurre il suono della flatulenza), è nata a New York, negli Usa, il 13 novembre 1955.

L’attrice è una delle poche celebrità EGOT, ossia quei personaggi capaci di vincere:

Emmy

Grammy

Oscar (da miglior attrice con Il colore viola e da miglior attrice non protagonista con Ghost)

(da miglior attrice con Il colore viola e da miglior attrice non protagonista con Ghost) Tony Award

Con Sister Act non ha vinto nessuno di questi premi.

Sposata per tre volte:

Alvin Martin, dal 1973 al 1979: lui era l’assistente sociale che l’aiutò nel recupero dalla tossicodipendenza e che la rese madre della sua unica figlia, l’attrice e produttrice Alex Martin, nata nel 1973

dal 1973 al 1979: lui era l’assistente sociale che l’aiutò nel recupero dalla e che la rese della sua unica figlia, l’attrice e produttrice nata nel 1973 David Claessen, dal 1986 al 1989: era direttore della fotografia

dal 1986 al 1989: era direttore della fotografia Lyle Trachtenberg, dal 1994 al 1995: attore

Dal 1995 al 2000 è stata fidanzata con l’attore Frank Langella.

Nel 1989, a soli 34 anni, è diventata nonna (la figlia Alex ha partorito quando ne aveva 16).

Nel 2014, a 59 anni, è diventata bisnonna.

La frase sull’Olocausto

Il 2 febbraio 2022, la ABC l’aveva sospesa per due settimane perché aveva dichiarato che “l’Olocausto non riguarda la razza“.