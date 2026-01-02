Will Smith accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph, licenziato dopo l'episodio in hotel

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’attore Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che lo accusa di molestie sessuali e licenziamento ingiustificato. Il musicista collega l’allontanamento dal tour a un episodio avvenuto in hotel a Las Vegas, dopo presunte attenzioni indesiderate. Smith e i suoi rappresentanti non hanno commentato le accuse.

Le accuse di Brian King Joseph contro Will Smith

Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph con l’accusa di molestie sessuali e licenziamento ingiustificato. La causa civile è stata depositata presso un tribunale di Los Angeles ed è stata esaminata dalla rivista Variety, come riportato da Adnkronos.

Secondo l’atto, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente coinvolto nel tour “Based on a True Story: 2025 Tour”, oltre che nella realizzazione di un nuovo album di Smith. Il musicista sostiene che, con il passare del tempo, il rapporto professionale avrebbe assunto contorni sempre meno formali, con attenzioni giudicate inappropriate.

Il cantante Will Smith è stato accusato di molestie sessuali dal violinista Brian King Joseph

Nella denuncia viene riportata anche una frase attribuita a Smith, che avrebbe detto a Joseph: “Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro”. Il violinista afferma di aver percepito queste attenzioni come indesiderate e fonte di crescente disagio, pur continuando a lavorare all’interno del progetto artistico.

Le molestie sessuali e il licenziamento

Il punto centrale della causa riguarda un episodio avvenuto nel marzo 2025 a Las Vegas, durante una tappa del tour. Secondo quanto denunciato, Joseph sarebbe rientrato nella propria stanza d’albergo, prenotata dalla produzione, trovandola con segni di una presenza non autorizzata.

Tra gli oggetti rinvenuti, sempre secondo la versione del musicista, vi sarebbero stati effetti personali, una bottiglia di birra, uno zaino e farmaci per l’HIV intestati a una persona diversa da Will Smith. Nella stanza sarebbe stato inoltre lasciato un messaggio scritto a mano che recitava: “Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi”, firmato “Stone F” e accompagnato da un cuoricino.

Joseph afferma di aver interpretato il biglietto come un avvertimento di un imminente ritorno nella stanza con finalità sessuali. L’episodio sarebbe stato immediatamente segnalato alla sicurezza dell’hotel e al management del tour. Secondo la causa, la produzione lo avrebbe accusato di mentire e di essere responsabile dell’accaduto.

La causa civile

Pochi giorni dopo la segnalazione, il violinista sostiene di essere stato licenziato, ufficialmente perché il tour stava “prendendo una direzione diversa”. Al suo posto, sempre secondo gli atti, sarebbe stato ingaggiato un altro violinista.

Nella citazione in giudizio, Joseph chiama in causa anche la società di Smith, la Treyball Studios Management, contestando un licenziamento ritorsivo. Il musicista dichiara di aver riportato un disturbo da stress post-traumatico e gravi perdite economiche in seguito all’allontanamento dal tour.

Al momento, Will Smith e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Le accuse restano quindi oggetto di una causa civile e dovranno essere valutate in sede giudiziaria.