William pronto a scaricare Harry e Meghan, quando prenderà il posto di Carlo potrebbe revocare i titoli reali
William sarebbe pronto a scaricare il fratello Harry con la moglie Meghan Markle, revocando i titoli reali una volta che prenderà il posto di re Carlo. Nelle intenzioni di William, infatti, ci sarebbe l’idea di trasformare i titoli reali da privilegi acquisiti automaticamente alla nascita in riconoscimenti legati al lavoro svolto per la monarchia.
- Il retroscena sul progetto di William
- Le conseguenze per Harry e Meghan
- I piani di William per i figli George, Charlotte e Louis
Il retroscena sul progetto di William
A svelare i dettagli della possibile rivoluzione che potrebbe essere introdotta da William una volta che salirà al trono è stato il giornalista Tom Sykes, esperto di Royal Family, nel suo prossimo libro intitolato “The Dukes” in uscita a febbraio 2027.
In base alle anticipazioni riprese dai tabloid britannici, il futuro re avrebbe intenzione di introdurre nuove regole sull’utilizzo dei titoli reali, riservandoli solo ai membri della Royal Family che svolgono effettivamente incarichi ufficiali per conto della Corona.
Una persona descritta come vicina a William avrebbe spiegato che solo chi rappresenta ufficialmente la Corona, partecipa a visite istituzionali e ricopre incarichi pubblici dovrebbe avere la possibilità di usare il trattamento di Altezza Reale e i titoli di principe o principessa.
Chi decidesse di intraprendere una carriera indipendente sarebbe libero di farlo, ma perderebbe i privilegi riservati ai membri attivi della Famiglia Reale.
Le conseguenze per Harry e Meghan
La distinzione operata da William riguarderebbe in modo diretto Harry e Meghan, che nel 2020 hanno rinunciato al ruolo di “working royals” per trasferirsi poi negli USA.
Anche i loro figli Archie, 7 anni, e Lilibet, di 5, potrebbero perdere i titoli di principe e principessa, da loro acquisiti in seguito all’ascesa al trono del nonno Carlo III nel settembre del 2022.
I piani di William per i figli George, Charlotte e Louis
In base alle indiscrezioni sui progetti futuri di William, il principe avrebbe intenzione di lasciare anche ai suoi figli più piccoli, Charlotte e Louis, la possibilità di scegliere se dedicarsi agli impegni della Royal Family o costruirsi una vita professionale indipendente dagli obblighi verso la Corona.
Il caso di George, invece, sarebbe diverso: il primogenito è destinato a ereditare il trono.
Al momento, si tratta solo di indiscrezioni: nessuna decisione ufficiale è stata annunciata.