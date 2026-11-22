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Harry potrebbe perdere il titolo di principe quando William diventerà re. Secondo le anticipazioni pubblicate il 22 novembre dal Daily Mail, l’erede al trono britannico vorrebbe riservare i titoli reali a chi rappresenta la Corona negli impegni ufficiali. La riforma riguarderebbe anche i figli di entrambi i fratelli. Kensington Palace ha ricordato che, per prassi, non commenta le indiscrezioni contenute nei libri. Si parla, in questo caso, del volume Dukes Of Hazard dello scrittore Tom Sykes.

Perché Harry potrebbe perdere il titolo di principe

Come riferisce Ansa, William vorrebbe legare il titolo di principe o principessa e il trattamento di Altezza Reale agli incarichi svolti per la monarchia. Per Harry e Meghan Markle cambierebbero così i termini dell’accordo raggiunto nel 2020, quando lasciarono i loro ruoli ufficiali.

All’epoca Elisabetta II annunciò che i duchi di Sussex avrebbero smesso di usare il trattamento di Altezza Reale, che entrambi conservavano formalmente. Secondo il Daily Mail, il piano attribuito a William prevederebbe invece la revoca. Anche Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, perderebbero i titoli di principe e principessa e il trattamento acquisito nel 2022, quando il nonno Carlo divenne Re Carlo III.

ANSA

La stessa regola lascerebbe una scelta a Charlotte e Louis, i figli minori di William e Kate Middleton. Una volta adulti, potrebbero rinunciare ai titoli e intraprendere una carriera indipendente. Per il primogenito George, destinato a succedere al padre, la riforma non comporterebbe cambiamenti.

William avrebbe già discusso il progetto con i suoi collaboratori. Stando al Daily Mail, alcuni consulenti gli avrebbero indicato la possibilità di intervenire, una volta sul trono, con lettere patenti, lo strumento con cui Giorgio V disciplinò la materia nel 1917.

Cosa scrive Tom Sykes sui piani di William e sull’agenda di Harry

Nel libro Dukes of Hazard, in uscita a febbraio e anticipato dal Daily Mail, Tom Sykes cita un amico di William. Per spiegare chi manterrebbe il titolo, la fonte fa l’esempio di chi si alza in un mercoledì di pioggia per andare a Sheffield a rappresentare la Corona. A questi impegni corrisponderebbero uno stipendio e un alloggio. Chi scegliesse la vita privata sarebbe libero di guadagnarsi da vivere come preferisce.

Su The Royalist, la sua newsletter su Substack, Sykes scrive che Harry vorrebbe tornare a consultare il calendario interno di Buckingham Palace. La questione è riemersa quando le sue interviste sull’Ucraina hanno coinciso con il viaggio di William e Kate in India per l’Earthshot Prize. Per l’entourage dei Sussex, conoscere in anticipo gli impegni aiuterebbe a evitare sovrapposizioni involontarie. Sykes vi legge il desiderio di Harry di tornare a svolgere un ruolo pubblico alle proprie condizioni.

La frattura tra William e Harry dopo Spare

“Per favore, ragazzi, non rendete miserabili i miei ultimi anni”. In un articolo del 2024, il Corriere della Sera ricordava l’appello che Carlo aveva rivolto ai figli dopo i funerali del principe Filippo nel 2021. Nel febbraio 2024, quando Harry arrivò dalla California per vedere il padre malato, nell’agenda di William non figurava alcun incontro con il fratello.

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, all’epoca i due non si parlavano da oltre un anno, dall’uscita di Spare. Nell’autobiografia, Harry, aveva raccontato che durante una lite su Meghan, William lo avrebbe afferrato per il collo e gettato a terra. Aveva anche accusato il Palazzo di essere disposto a esporlo agli attacchi della stampa pur di proteggere la reputazione del fratello. Equilibri sempre più labili e tesi, dunque, coinvolgono la Royal Family da diversi anni, e il presunto piano di William sarebbe l’ulteriore prova della frattura interna alla famiglia reale.