Wilma De Angelis è morta, la popolare cantante e conduttrice tv aveva 96 anni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il mondo dello spettacolo piange Wilma De Angelis: la cantante e conduttrice tv è morta a 96 anni. A dare la notizia è stato il nipote Fabio De Angelis, che alla celebre zia ha dedicato un post per darle l’ultimo saluto. “Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta”, ha scritto. Il ricordo commosso arriva anche da Cerro Maggiore (Milano), dove la Pro Loco locale riporta alla memoria la cantante come “un vero esempio di umiltà e di bravura”, scrive il presidente Alex Airoldi.

È morta Wilma De Angelis

Come anticipato, domenica 11 ottobre si è spenta a 96 anni Wilma De Angelis. A dare la trista notizia è stato il nipote Fabio De Angelis, che su Facebook ha pubblicaot una foto che lo ritrae in uno scatto d’epoca insieme alla celebre zia.

Cantante e volto amato della tv, di Wilma De Angelis restano anche i suoi consigli per la buona cucina. Una tendenza, la sua, che sarebbe esplosa decenni più tardi.

Fabio De Angelis, poche ore dopo, ne ha dato conferma all’Ansa. Sotto la nota pubblicata dal nipote, ora, piovono tanti messaggi di cordoglio e di affetto.

Secondo le indiscrezioni, Wilma De Angelis sarebbe morta nella sua Milano.

Il ricordo del nipote

Nella sua nota, Fabio De Angelis saluta la zia Wilma con emozione. “Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore”, scrive il nipote.

“Cuore che è, in questo momento, a pezzi”, aggiunge Fabio, che conclude: “Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta!

Ciao zia, alla prossima vita“.

Il cordoglio della Pro Loco di Cerro Maggiore

Legnano News ha raccolto anche il cordoglio della Pro Loco di Cerro Maggiore (Milano), che nel 2020 le aveva conferito il premio alla carriera. Wilma De Angelis era molto legata alla comunità cerrese, che l’aveva ospitata in diverse occasioni.

L’associazione affida il suo cordoglio al presidente Alex Airoldi, che ricorda la grande assente come “un vero esempio di umiltà e di bravura”.

Da Sanremo alle rubriche di cucina in tv

Simbolo della musica e della tv italiana, Wilma De Angelis ha legato indissolubilmente il suo nome al Festival di Sanremo. Tra il 1959 e il 1963 è stata una presenza iconica sull’Ariston: il debutto nel 1959 con Nessuno, il terzo posto nel 1960 con Quando vien la sera e soprattutto l’edizione del 1961, con il brano Patatina che le regalò il celebre soprannome di “Miss Patatina“.

Pioniera del genere culinario in TV, dal 1979 ha reinventò la sua carriera conducendo per ben 18 anni storiche rubriche di cucina, da Telemenù a Sale, pepe e fantasia, diventando un volto amatissimo e rassicurate del piccolo schermo. Nel 2011 ha registrato la sua prima esperienza sul grande schermo nel film Femmine contro Maschi di Fausto Brizzi.