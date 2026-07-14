Wilma Ignelzi rapinata in villa a Pecetto, ostaggio per un'ora e mezza: "Pistola in bocca, legata al letto"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Momenti di terrore in una villa a Pecetto Torinese ai danni di Wilma Ignelzi, la donna tenuta in ostaggio per oltre un’ora da una banda di malviventi armati. La padrona di casa è stata minacciata con una pistola infilata in bocca e legata al letto prima del furto da trentamila euro. Sull’accaduto indagano ora le Forze dell’Ordine.

L’irruzione nella villa a Pecetto Torinese

Nella tarda serata di mercoledì, quella che sembrava la tranquilla chiusura di una giornata si è trasformata in un incubo nella villa di via Circonvallazione 81 a Pecetto Torinese, comune alle porte del capoluogo piemontese.

Wilma Ignelzi, 59 anni, si trovava da sola in casa a guardare la televisione, mentre il marito Enrico Barrera, noto imprenditore tessile, e il figlio Giovanni erano a cena fuori. Per agevolare il loro rientro, l’allarme dell’abitazione non era stato inserito.

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Intorno alle 22:15, la donna ha notato l’accensione improvvisa delle luci del giardino e si è trovata davanti un uomo con il volto coperto da un passamontagna. Il rapinatore, dopo essersi assicurato che fosse sola, l’ha costretta a sedersi sul letto e le ha legato le mani con una corda.

Il racconto shock di Wilma Ignelzi

Intervistata da Dario Maltese a Morning News, la donna ha raccontato che poco dopo sono entrati altri due complici, uno dei quali armato di pistola. Secondo il suo racconto, i malviventi erano estremamente agitati.

Nel tentativo di farsi rivelare dove fosse una cassaforte (che in realtà non era presente nell’abitazione) hanno iniziato a minacciare la vittima, come raccontato dalla stessa Ignelzi: “Mi hanno puntato la pistola alla fronte e poi infilata in bocca, urlavano chiedendomi dov’era la cassaforte”.

La banda ha quindi devastato la casa, svuotando armadi e cassetti alla ricerca di preziosi. I malviventi hanno rubato orologi, gioielli e vestiti del figlio per un valore complessivo di circa 30mila euro, stipando tutta la refurtiva nelle valigie di famiglia.

Le indagini dei carabinieri dopo la rapina

Prima di darsi alla fuga con un quarto complice che attendeva in auto, i banditi hanno minacciato Wilma Ignelzi di uccidere il marito se avesse lanciato l’allarme.

Le parole di Wilma Ignelzi

Solo dopo essersi accertata che i malviventi fossero lontani, la donna si è chiusa a chiave in bagno e ha telefonato ai familiari per avvisarli del pericolo.

Il figlio Giovanni, dopo aver notato che le telecamere di sicurezza erano state messe offline dai banditi, ha allertato i Carabinieri. I militari della compagnia di Chieri, giunti sul posto insieme al figlio, hanno trovato la donna in stato di forte shock. Gli investigatori hanno già acquisito i filmati delle telecamere di un’abitazione vicina che mostrano i sospettati salire a bordo del veicolo utilizzato per la fuga.