Wind Tre multata dal Garante privacy per 1,7 milioni di euro, hacker rubano i dati a migliaia di clienti

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Wind Tre con una multa da 1,715 milioni di euro dopo due attacchi informatici che hanno portato al furto dei dati di oltre 365mila clienti. Secondo l’Autorità, le violazioni sono state rese possibili da carenze nei sistemi di sicurezza dell’azienda. In migliaia di casi sono stati sottratti anche dati relativi ai metodi di pagamento utilizzati dagli utenti.

Wind Tre multata dal Garante privacy, ecco perché

1.715.600 euro: a tanto ammonta la sanzione amministrativa inflitta dal Garante della privacy a Wind Tre per violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali.

La violazione è avvenuta in seguito a due episodi di accesso abusivo ai sistemi aziendali che hanno consentito a ignoti di sottrarre le informazioni di oltre 365mila clienti.

Il provvedimento arriva al termine di un’istruttoria avviata dopo che la società aveva notificato due distinti data breach nel febbraio 2025.

Rubati i dati di migliaia di clienti

Dalle verifiche dell’Autorità, infatti, è emerso che gli hacker sono riusciti a introdursi nei sistemi aziendali fingendosi tecnici dell’assistenza.

In questo modo hanno convinto gli operatori di due punti vendita a concedere loro l’accesso alle piattaforme interne. Una volta ottenuto l’accesso, gli hacker hanno esfiltrato dati anagrafici e informazioni di contatto dei clienti.

Per una parte degli utenti coinvolti, cioè 41.359 persone, la violazione ha riguardato anche dati relativi ai metodi di pagamento utilizzati: tra le informazioni sottratte figurano il tipo di pagamento scelto, come bollettino postale, Iban o carta di credito, con il numero della carta parzialmente oscurato e la relativa data di scadenza.

Criticità nei sistemi di sicurezza Wind Tre

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato diverse criticità nei sistemi di sicurezza adottati da Wind Tre. In particolare, sono state riscontrate carenze nella gestione delle credenziali di accesso e dei certificati digitali, elementi che hanno facilitato l’azione degli hacker.

L’Autorità ha inoltre evidenziato che le verifiche di sicurezza svolte dalla società non erano riuscite a individuare alcune vulnerabilità che, secondo il provvedimento, sarebbero emerse attraverso controlli più approfonditi.

Oltre alla sanzione economica, l’Autorità ha imposto a Wind Tre una serie di interventi per rafforzare la protezione dei propri sistemi informatici.

Le imposizione dell’Autorità a Wind Tre

Tra le prescrizioni figurano il potenziamento delle misure di sicurezza dedicate alle credenziali di accesso e ai certificati digitali, l’adozione di strumenti più sicuri per la gestione delle password.

Stabilito anche il miglioramento delle procedure di cybersecurity, con l’obiettivo di ridurre il rischio che episodi analoghi possano ripetersi.

Nonostante la multa, il Garante ha comunque tenuto conto di alcuni elementi.

Ad esempio è stata valutata positivamente la tempestiva notifica dei due incidenti informatici, la collaborazione fornita da Wind Tre durante l’istruttoria e le misure correttive adottate dall’azienda dopo gli attacchi per rafforzare la sicurezza dei propri sistemi.