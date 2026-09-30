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Windows 11 26H2, cosa c'è nell'aggiornamento di Microsoft dagli agenti AI alla ricerca e come installarlo

Arriva Window 11 26H2, cosa c'è di nuovo nella versione aggiornata del sistema operativo di Microsoft

3 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Novità per Windows 11, da Microsoft arriva l’aggiornamento che introduce la nuova versione del popolare sistema operativo. Il download di Windows 11 26H2 è ufficialmente disponibile per tutti i pc compatibili dal 29 settembre 2026. Diverse le novità, dagli agenti AI al menu Start, dalla ricerca all’accessibilità.

Windows 11 26H2 è disponibile

È arrivato Windows 11 26H2, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft è disponibile per il download per tutti i pc compatibili dal 29 settembre 2026.

A differenza dei normali aggiornamenti di versione, l’update annuale delle funzionalità per Windows 11 ha un impatto minore, in quanto si basa sullo stesso nucleo delle versioni 25H2 e 24H2.

MicrosoftANSA

Per chi ha mantenuto il sistema aggiornato non cambierò molto, buona parte delle funzioni era già stata introdotta con gli aggiornamenti cumulativi mensili: il pacchetto 26H2 le raggruppa e ne abilita alcune rimaste finora escluse.

Cosa c’è nell’aggiornamento di Microsoft

Diverse le novità: la principale riguarda l’intelligenza artificiale applicata ai componenti di sistema e una maggiore integrazione con gli strumenti AI.

Con il nuovo aggiornamento è ora presente un agente AI nelle impostazioni, in grado di individuare e modificare le voci di configurazione tramite comandi in linguaggio naturale: basta descrivere ciò che si vuole ottenere, senza dover navigare tra i vari menu di sistema.

Le altre principali novità riguardano:

  • Barra delle applicazioni e menu Start: più personalizzabili e con accesso rapido a strumenti basati su AI;
  • Ricerca: risultati migliorati per file e cartelle usati di frequente e maggiore controllo sui suggerimenti dal web;
  • Esplora file: visualizzazione delle dimensioni dei file più chiara e leggibile;
  • Sicurezza: supporto esteso ai lettori di impronte digitali per Windows Hello e nuovi interventi in Windows Security;
  • Accessibilità: Voice Access con più lingue supportate e nuova Voice Isolation per filtrare i rumori ambientali, Narrator con descrizioni delle immagini più ricche;
  • Integrazione più profonda tra pc e dispositivi Android.

Come installarlo

Il modo più semplice per ottenere il nuovo aggiornamento di Windows 11 è tramite Windows Update.

Basta andare su Impostazioni, aprire Windows Update e cliccare su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Quindi quando appare l’aggiornamento, cliccare su “Scarica e Installa”.

Non tutti però potrebbero vedere subito disponibile Windows 11 26H2, alcuni utenti potrebbero dover attendere.

Lo segnala la stessa Microsoft, spiegandone i motivi: “Come sempre, adottiamo un approccio ponderato e basato sui dati per la distribuzione su larga scala e rilasceremo la versione 26H2 tramite un rollout controllato delle funzionalità. Durante la fase di distribuzione, potremmo applicare blocchi di sicurezza (safeguard holds) sui dispositivi in ​​cui rileviamo un problema di compatibilità noto che potrebbe influire sull’esperienza di aggiornamento”.

windows-11-26h2-aggiornamento-microsoft-ai-come-installarlo iStock

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