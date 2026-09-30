Windows 11 26H2, cosa c'è nell'aggiornamento di Microsoft dagli agenti AI alla ricerca e come installarlo
Arriva Window 11 26H2, cosa c'è di nuovo nella versione aggiornata del sistema operativo di Microsoft
Novità per Windows 11, da Microsoft arriva l’aggiornamento che introduce la nuova versione del popolare sistema operativo. Il download di Windows 11 26H2 è ufficialmente disponibile per tutti i pc compatibili dal 29 settembre 2026. Diverse le novità, dagli agenti AI al menu Start, dalla ricerca all’accessibilità.
Windows 11 26H2 è disponibile
È arrivato Windows 11 26H2, il nuovo aggiornamento del sistema operativo di Microsoft è disponibile per il download per tutti i pc compatibili dal 29 settembre 2026.
A differenza dei normali aggiornamenti di versione, l’update annuale delle funzionalità per Windows 11 ha un impatto minore, in quanto si basa sullo stesso nucleo delle versioni 25H2 e 24H2.
Per chi ha mantenuto il sistema aggiornato non cambierò molto, buona parte delle funzioni era già stata introdotta con gli aggiornamenti cumulativi mensili: il pacchetto 26H2 le raggruppa e ne abilita alcune rimaste finora escluse.
Cosa c’è nell’aggiornamento di Microsoft
Diverse le novità: la principale riguarda l’intelligenza artificiale applicata ai componenti di sistema e una maggiore integrazione con gli strumenti AI.
Con il nuovo aggiornamento è ora presente un agente AI nelle impostazioni, in grado di individuare e modificare le voci di configurazione tramite comandi in linguaggio naturale: basta descrivere ciò che si vuole ottenere, senza dover navigare tra i vari menu di sistema.
Le altre principali novità riguardano:
- Barra delle applicazioni e menu Start: più personalizzabili e con accesso rapido a strumenti basati su AI;
- Ricerca: risultati migliorati per file e cartelle usati di frequente e maggiore controllo sui suggerimenti dal web;
- Esplora file: visualizzazione delle dimensioni dei file più chiara e leggibile;
- Sicurezza: supporto esteso ai lettori di impronte digitali per Windows Hello e nuovi interventi in Windows Security;
- Accessibilità: Voice Access con più lingue supportate e nuova Voice Isolation per filtrare i rumori ambientali, Narrator con descrizioni delle immagini più ricche;
- Integrazione più profonda tra pc e dispositivi Android.
Come installarlo
Il modo più semplice per ottenere il nuovo aggiornamento di Windows 11 è tramite Windows Update.
Basta andare su Impostazioni, aprire Windows Update e cliccare su “Verifica disponibilità aggiornamenti”. Quindi quando appare l’aggiornamento, cliccare su “Scarica e Installa”.
Non tutti però potrebbero vedere subito disponibile Windows 11 26H2, alcuni utenti potrebbero dover attendere.
Lo segnala la stessa Microsoft, spiegandone i motivi: “Come sempre, adottiamo un approccio ponderato e basato sui dati per la distribuzione su larga scala e rilasceremo la versione 26H2 tramite un rollout controllato delle funzionalità. Durante la fase di distribuzione, potremmo applicare blocchi di sicurezza (safeguard holds) sui dispositivi in cui rileviamo un problema di compatibilità noto che potrebbe influire sull’esperienza di aggiornamento”.