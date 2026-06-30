Wired Italia chiude dopo 17 anni con una lettera, "abbiamo spento la luce e chiuso la porta a doppia mandata"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dopo 17 anni di attività, Wired Italia chiude. L’annuncio era stato dato mesi fa, ma l’ultimo numero della rivista cartacea e l’ultimo articolo sul sito sono usciti oggi, 30 giugno 2026. La redazione ha salutato i lettori dedicando una lettera a chi leggerà il sito in futuro. Su cosa accadrà alle centinaia di articoli ospitati nel dominio “wired.it”, però, non c’è nessuna certezza.

La lettera di Wired Italia ai lettori del futuro

La redazione di Wired Italia ha salutato i propri lettori con un articolo pubblicato il 30 giugno sul sito della testata. La chiusura era stata annunciata dall’editore statunitense Condé Nast lo scorso aprile.

La lettera è dedicata ai “lettori del futuro“, a chi leggerà gli articoli del sito da domani 1° luglio, quando le pubblicazioni saranno cessate.

ANSA

La redazione invita il lettore a rivivere la curiosità con cui la testata ha sempre affrontato il tema su cui si concentrava, l’innovazione: “È il nostro dono e il nostro contributo per costruire quel domani di cui siamo sempre stati innamorati”.

Cosa è stato Wired in Italia

Wired è la testata di tecnologia, o meglio come è stata declinata in Italia, di innovazione, dell’enorme editore statunitense Condé Nast, lo stesso di Vanity Fair. La versione italiana era nata nel 2009.

Il nostro Paese non era un mercato ovvio per un “verticale” (un prodotto editoriale, sito o rivista, che parla di un solo argomento) di innovazione, che altrimenti allora era presente solo negli Usa e nel Regno Unito.

Wired è però riuscito a funzionare comunque, coinvolgendo un pubblico generalista in argomenti spesso di nicchia, e innovando l’editoria, mentre parlava di innovazione.

La rivista cartacea di Wired Italia si è sempre distinta per grafiche e contenuti che nessun altro prodotto simile aveva mai tentato in Italia.

Il progetto è stato tra i primi a riconoscere l’importanza di creare una community per garantire la sostenibilità economica di un giornale su internet e anche il primo a promuovere una serie di eventi dal vivo, il Wired Next Fest.

Perché Wired Italia è stato chiuso

L’annuncio della chiusura di Wired Italia è stato dato a metà aprile da Condé Nast, con una decisione arrivata dagli Usa. La motivazione ufficiale è che il progetto rappresentava solo l’1% del fatturato della società e non aveva grandi margini di crescita.

Una motivazione che è stata definita strana da varie persone coinvolte nel progetto, visto che questi numeri sono sempre stati la realtà in cui Wired Italia è esistito.

“Editori del genere prendono decisioni sulla base delle loro disponibilità economiche e dei loro obiettivi. La decisione che ha colpito Wired è stata ovviamente improvvisa e del tutto inaspettata” ha dichiarato Luca Zorloni, direttore di Wired Italia, a Rivista Studio.

I lettori del futuro potranno davvero leggere Wired Italia?

La lettera della redazione di Wired Italia è diretta ai lettori del futuro, ma non è sicuro che il sito rimarrà accessibile. I contenuti sono ora in mano a Condé Nast, che deciderà se lasciarli in chiaro, oscurarli o spostarli altrove.

Situazioni simili si sono già verificate molte volte nel corso della storia di internet e gli utenti interessati a riscoprire vecchi siti utilizzano di solito Wayback Machine, una piattaforma di una Ong, Internet Archive, creata appunto per archiviare versioni vecchie di vari siti.

Di recente, però, molti editori di giornali stanno impedendo a Internet Archive di archiviare le proprie pagine per evitare che queste vengano utilizzate per addestrare i modelli linguistici per l’IA.

Questo sta rendendo sempre più difficile archiviare i giornali come Wired, perché i lettori del futuro possano leggerli.