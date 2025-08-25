Woody Allen elogia la Russia al festival di Mosca, l'Ucraina protesta: cosa ha detto il regista americano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Scoppia la polemica per la partecipazione di Woody Allen a un festival di cinema in Russia. Intervenuto in videocollegamento, il celebre regista americano ha elogiato il cinema russo e ha dichiarato che girerebbe volentieri un film “su quanto sia bello vivere a Mosca e San Pietroburgo”. Scatenando la condanna e la protesta dell’Ucraina: il ministro degli Esteri di Kiev parla di un “insulto alla memoria” degli attori e registi ucraini uccisi durante la guerra di aggressione di Putin.

Woody Allen al festival di cinema di Mosca, è polemica

Hanno suscitato polemiche e la forte condanna dell’Ucraina le parole pronunciate da Woody Allen in occasione della settimana internazionale del cinema di Mosca, in corso dal 23 al 27 agosto nella capitale russa.

Il celebre regista statunitense, 89 anni, è intervenuto in videocollegamento al festival domenica 24 agosto, durante l’incontro Legends of World Cinema moderato dal regista russo Fyodor Bondarchuk.

Cosa ha detto

Woody Allen ha elogiato il cinema russo, ha ricordato i suoi viaggi a Mosca durante l’epoca sovietica e di aver conosciuto il padre del suo interlocutore, Serghei Bondarchuk, Premio Oscar per il miglior film straniero nel 1968 con Guerra e Pace.

Il regista ha poi aggiunto che se qualche produttore russo si offrisse, gli piacerebbe girare un film “su quanto sia bello vivere a Mosca e San Pietroburgo”.

Allen si è quindi definito un “regista apolitico“, “non ho mai fatto film politici. Il mio obiettivo è far divertire le persone”.

La condanna dell’Ucraina

Spezzoni dell’intervento di Woody Allen al festival di Mosca sono in breve tempo rimbalzati sui media ucraini e sui social.

E alla indignazione di tanti cittadini si è unita quella del governo di Kiev.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha ha definito le parole del regista una “vergogna” e un “insulto alla memoria di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi”.

E ancora: “Prendendo parte a un festival che riunisce i sostenitori e i portavoce di Putin, Allen sta deliberatamente chiudendo un occhio sulle atrocità che la Russia commette in Ucraina ogni giorno da 11 anni”.