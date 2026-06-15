World Wide Mafia rimossa da Disney+ per la diffida di un pentito, serie con Nicola Gratteri sospesa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

World Wide Mafia è stata rimossa da Disney+. La piattaforma ha preso questa decisione in seguito a una diffida legale presentata da un collaboratore di giustizia, Emanuele Mancuso, per l’insufficienza di alcune misure adottate a garantire l’anonimato e la sua sicurezza. Secondo quanto riportato dall’avvocato che lo ha assistito nella diffida, alcune inquadrature e il trattamento della voce avrebbero messo a rischio il pentito.

Puntata rimossa e serie in pausa

World Wide Mafia, la docuserie incentrata sul procuratore Nicola Gratteri, è stata sospesa dopo una diffida da parte di un collaboratore di giustizia che ha partecipato al programma.

La serie, pubblicata su Disney+ dal 20 maggio scorso, non consta più dell’episodio a cui il pentito, Emanuele Mancuso, ha partecipato con la propria storia.

La distribuzione della puntata è stata sospesa a seguito delle contestazioni sollevate. Ora Disney+ e ABC Movie dovranno procedere con degli interventi tecnici, ritenuti necessari per garantire l’anonimato e la sicurezza del pentito e ipoteticamente anche di altri che hanno partecipato, prima di rimettere in chiaro la serie.

La diffida del collaboratore di giustizia

La vicenda vede come protagonista il collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso. L’uomo, originario di Nicotera, è stato un appartenente alla nota famiglia Mancuso di Limbadi, una delle più influenti della criminalità organizzata calabrese.

La sua presenza nell’episodio della docuserie, incentrata sulla ‘ndrangheta, è stata oggetto di contestazione. L’avvocata Antonia Nicolini ha infatti richiesto la sospensione della serie per “l’insufficienza delle misure adottate per garantire l’anonimato e la sicurezza” del suo assistito.

Secondo quanto si apprende, la diffida riguarda il trattamento della voce, alcune inquadrature e il rischio di una possibile identificazione, anche in relazione al luogo protetto in cui vive da anni sotto una nuova identità.

Le condizioni della commissione centrale

La docuserie ha ottenuto l’ok per la produzione anche alla luce delle condizioni imposte dalla Commissione centrale per i collaboratori di giustizia. Questa infatti aveva autorizzato le interviste, ma con precise condizioni: ovvero imponendo la tutela dell’incolumità del collaboratore e l’assoluta non riconoscibilità della sua immagine.

Da tempo, infatti, Mancuso collabora con la magistratura e fornisce elementi utili per ricostruire le attività della famiglia, oltre che per capire le dinamiche interne del clan.

Proprio per preservare il collaboratore, la sua sicurezza e impedirne il riconoscimento, dovranno essere rispettate le condizioni inizialmente imposte.