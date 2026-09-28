Wrestler Benjamin Satterley noto come Pac morto a 40 anni il giorno dopo l'incontro, mistero sulle cause

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il wrestler Benjamin Satterley, noto al grande pubblico con i nomi d’arte “Pac” e “Adrian Neville“, è morto all’età di 40 anni. Ad annunciare il decesso del lottatore è stata la federazione All Elite Wrestling, per la quale Benjamin Satterley aveva lottato in un incontro il giorno precedente la sua morte. Per il momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause della dipartita del giovane wrestler.

L’annuncio della morte di Benjamin Satterley

L’annuncio della morte di Benjamin Satterley è arrivato nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 settembre. Nel messaggio pubblicato dalla AEW si legge: “All Elite Wrestling è addolorata nell’annunciare la morte di Benjamin Satterley, noto come Pac”.

La nota prosegue così: “Nato a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, conquistando i fan con mosse aeree innovative e un’abilità incredibile sul ring. Pac ha firmato con la All Elite Wrestling nel 2019, ha detenuto diversi titoli AEW e ha partecipato ad alcuni dei match più memorabili della storia della federazione. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Satterley”.

In un altro messaggio Tony Khan, presidente della All Elite Wrestling, ha commentato così la drammatica notizia: “Benjamin Satterley era l’eccellenza fatta persona, come marito e come amico delle tante persone che gli volevano bene, oltre che per la sua conoscenza del wrestling, il talento, l’atletismo senza precedenti, la professionalità, la costanza e la dedizione allo sport che amava e per cui ha girato il mondo. Che Ben riposi in pace”.

Mistero sulle cause della morte del wrestler Benjamin Satterley

Il comunicato pubblicato dalla All Elite Wrestling ha sconvolto i fan.

Sabato sera, infatti, poche ore prima del suo decesso, Pac aveva preso parte allo show “All Out” della federazione, lottando in un match contro Andrade.

Per il momento, non è stata comunicata alcuna ulteriore informazione sui motivi che hanno portato alla morte improvvisa di Benjamin Satterley.

Chi era Benjamin “Pac” Satterley

Benjamin “Pac” Satterley, nato a Newcastle il 22 agosto 1986, ha esordito nel mondo del wrestling in Inghilterra, diventando famoso per le sue acrobazie dentro e fuori dal ring che gli sono valse il soprannome di “The Man That Gravity Forgot” (“L’uomo che la gravità ha dimenticato”).

Dopo aver lottato in diversi Paesi tra Europa (anche nella promotion di wrestling italiana NWE, con la gimmick di “Jungle Pac”), Usa e Giappone, nel 2012 ha firmato un contratto con la federazione numero uno negli Stati Uniti d’America, la celebre WWE. Ha esordito nello show NXT, conquistando anche il titolo col nome d’arte di “Adrian Neville“. Nel main roster, Neville ha vinto in due occasioni il titolo WWE Cruiserweight.

L’esperienza nella World Wrestling Entertainment è terminata ufficialmente nell’agosto del 2018.

Dopo un nuovo passaggio in Dragon Gate in Giappone, Benjamin Satterley ha firmato con la All Elite Wrestling, tornando così a lottare negli Usa da protagonista col ringname “Pac” e conquistando diversi titoli nella federazione di Tony Khan.