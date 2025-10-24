Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 43enne è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici a Como. L’uomo, originario di Saronno e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso insieme ad altri due individui mentre imbrattava un vagone ferroviario con bombolette spray.

L’intervento della Polizia e la fuga dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, attorno all’una e mezza, presso la stazione di Como Camerlata. La centrale operativa della Questura è stata allertata dal Posto di Polizia Ferroviaria di Milano Centrale, dopo che le telecamere di sorveglianza di una società privata avevano ripreso tre individui intenti a imbrattare un vagone di un convoglio Trenord fermo in stazione.

Gli agenti, giunti sul posto con la massima discrezione, hanno tentato di sorprendere i responsabili. Tuttavia, la presenza della Polizia ha provocato la fuga dei tre soggetti, che si sono dati alla macchia in direzioni diverse: uno ha percorso i binari, un altro si è diretto nei prati circostanti, mentre il terzo si è allontanato lungo la sede ferroviaria.

Il fermo del 43enne di Saronno

Il 43enne saronnese, che aveva scelto di fuggire lungo il selciato adiacente ai binari, è stato bloccato poco dopo dagli agenti di Como. Privo di documenti, ha opposto una decisa resistenza al controllo, negando ogni coinvolgimento e sostenendo di essere partito a piedi da Saronno per combattere l’insonnia. Gli agenti, però, hanno notato che durante la fuga l’uomo aveva perso sia alcune bombolette spray sia la chiave di un’autovettura, trovata parcheggiata proprio davanti alla stazione e contenente i suoi documenti personali.

Le accuse e le indagini in corso

Il fermato è stato condotto in Questura e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e invasione di terreni ed edifici in concorso con persone al momento ignote. La Divisione di Polizia Anticrimine sta ora valutando attentamente la posizione del 43enne, predisponendo una relazione tecnica per l’eventuale emissione di un provvedimento amministrativo nei suoi confronti.

La ricerca dei complici

Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici che hanno partecipato all’azione di imbrattamento e sono riusciti a dileguarsi durante l’intervento delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo ulteriori elementi utili all’identificazione.

