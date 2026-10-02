Writer Cibo arrestato, coltivava cannabis per la sclerosi multipla: "Dolore insopportabile", sindaco l'attacca

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo street artist veronese Pier Paolo Spinazzè, in arte Cibo, è stato arrestato per aver coltivato piante di cannabis in un’area boschiva demaniale. Il writer ha spiegato di aver piantato la marijuana per uso terapeutico contro i dolori insopportabili della sclerosi multipla. Caduta l’accusa di spaccio, l’arresto è stato convalidato senza alcuna misura restrittiva, ma il caso ha scatenato la reazione del sindaco Gastaldello.

Arrestato il writer Cibo

Il writer 44enne Pier Paolo Spinazzè, noto con lo pseudonimo di “Cibo” per le sue opere con cui copre i simboli dell’odio d’estrema destra, è stato arrestato in flagranza dalla Guardia di Finanza di Verona insieme a un amico.

Le Fiamme Gialle, a seguito di monitoraggi aerei e installazioni di videocamere nel bosco, hanno sorpreso i due all’interno di una coltivazione di una ventina di piante di cannabis estesa per circa 200 metri quadrati a San Giovanni Lupatoto.

Instagram @cibo.oooo

Durante l’udienza di convalida, la giudice Clara Aprea ha liberato l’artista senza alcuna misura restrittiva, facendo cadere l’ipotesi di spaccio dopo aver appurato l’esclusivo uso personale della sostanza.

Spinazzè ha infatti mostrato la documentazione medica attestante la diagnosi di sclerosi multipla, spiegando di aver ricorso all’autoproduzione a causa delle gravi difficoltà nel reperire la cannabis terapeutica prescritta nelle farmacie veronesi e della necessità di lenire dolori articolari altrimenti insopportabili.

Lo scontro con il sindaco e gli hater

Quanto accaduto ha riacceso lo scontro politico e personale che da tempo vede contrapposto il writer all’amministrazione comunale di San Giovanni Lupatoto e alla destra locale.

A seguito dell’operazione, il sindaco Attilio Gastaldello ha definito Spinazzè “un personaggio troppo sopra le righe”, mentre Fratelli d’Italia, Lega e CasaPound hanno attaccato l’opposizione per aver valorizzato in passato la figura dell’artista.

Il rapporto tra Cibo e il sindaco era del resto già compromesso da precedenti contenziosi legati ai murales realizzati in paese e, soprattutto, alle polemiche segnate dal silenzio delle istituzioni locali dopo l’aggressione subita dal writer a Ferragosto da parte di un esponente dell’Hellas Army, come riportato da L’Arena. A ciò si aggiungono gli attacchi social da parte degli hater, che hanno preso di mira il writer per la sua disabilità.

L’efficacia terapeutica della cannabis per la sclerosi multipla

L’impiego dei cannabinoidi nel trattamento della sclerosi multipla trova ampio riscontro nella letteratura scientifica ed è riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale, che dal 2013 ne ha autorizzato la prescrizione per contrastare la spasticità e il dolore neuropatico resistente alle terapie convenzionali.

Sostanze come il THC e il CBD interagiscono direttamente con i recettori del sistema endocannabinoide umano, riducendo l’infiammazione del tessuto nervoso, modulando la risposta immunitaria e fornendo sollievo dai continui spasmi muscolari e dai disturbi del sonno.

Nonostante le normative regionali ne prevedano la dispensazione, i pazienti italiani affrontano frequentemente serie criticità legate alla scarsa disponibilità delle scorte nelle farmacie galeniche e ai complessi tempi di attesa per la preparazione e la consegna dei prodotti, dinamiche che spingono talvolta chi soffre a cercare soluzioni alternative per garantire la continuità terapeutica.