Quattro persone denunciate in un’operazione dalla Polizia Ferroviaria contro i writers responsabili di imbrattamento dei treni nei depositi di Udine e Basiliano. L’indagine, avviata a marzo 2025, ha permesso di identificare i responsabili, provenienti dalle province di Parma e Vicenza, e di interrompere una serie di atti vandalici che da anni colpivano le infrastrutture ferroviarie della zona.

Le indagini e la scoperta del gruppo organizzato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una lunga serie di episodi di imbrattamento che hanno interessato i treni in sosta presso i depositi ferroviari di Udine e Basiliano. Da tempo, infatti, questi siti erano diventati il bersaglio preferito di gruppi di “graffitari” che, soprattutto nelle ore notturne, si introducevano nelle aree di sosta per realizzare disegni e scritte sui vagoni e sulle motrici. Queste azioni hanno provocato danni economici rilevanti a Trenitalia e disagi al servizio ferroviario.

Un modus operandi studiato nei dettagli

Tra i gruppi più attivi è emerso quello composto da giovani provenienti dalle province di Parma e Vicenza. I componenti agivano con estrema cautela, indossando abiti scuri e passamontagna per non essere riconosciuti, e si servivano di bombolette spray e attrezzi specifici per portare a termine i loro atti di vandalismo. L’organizzazione e la meticolosità delle loro azioni hanno reso necessario un approfondito lavoro investigativo da parte della Polfer di Udine e del Compartimento Polizia Ferroviaria di Trieste.

L’operazione di marzo 2025: identificati e denunciati quattro writers

Nel mese di marzo 2025, grazie a un’attività investigativa complessa e prolungata, la Polizia Ferroviaria è riuscita a identificare e denunciare quattro soggetti, tutti maggiorenni, per il reato di imbrattamento in concorso. I fatti contestati riguardano episodi avvenuti sui convogli ferroviari in sosta presso gli scali di Udine e Basiliano. Le indagini si sono avvalse di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione e dell’analisi tecnica dei graffiti e dei dati reperiti online.

Perquisizioni e sequestro di materiale probatorio

L’attività investigativa si è conclusa con una serie di perquisizioni domiciliari presso le abitazioni degli indagati. Durante questi controlli, gli agenti hanno sequestrato una notevole quantità di materiale probatorio, che ora è al vaglio degli inquirenti. Il materiale raccolto potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulle attività del gruppo e su eventuali collegamenti con altri episodi di imbrattamento a livello nazionale o europeo.

Un nuovo episodio a novembre: writers colti in flagrante

Il 9 novembre, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno, la Polfer, in collaborazione con Fs Security di Udine, ha sorpreso un altro gruppo di “writers” mentre era intento a realizzare graffiti su materiale ferroviario. I responsabili, accortisi della presenza degli agenti, si sono dati alla fuga, abbandonando sul posto 7 zaini contenenti 124 bombolette spray e diversi attrezzi utilizzati per i vandalismi. Grazie a una rapida indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stato possibile identificare uno dei responsabili, un noto “writer” del trevigiano.

Denuncia e ulteriori perquisizioni

La perquisizione presso l’abitazione del sospettato, disposta dalla Procura, ha portato al rinvenimento di altro materiale probatorio. Il soggetto è stato denunciato per il reato di imbrattamento in concorso con altri complici. L’operazione ha confermato l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e Fs Security nel contrastare i reati che danneggiano le infrastrutture pubbliche.

