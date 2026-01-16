NOTIZIE
X non funziona venerdì 16 gennaio, down in tutto il mondo: migliaia di segnalazioni, contenuti non si caricano

X in down, impossibile accedere ai contenuti da sito, via desktop, o dall'app: non si caricano

simone vazzana

Simone Vazzana

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 16 gennaio gli utenti di X, in tutto il mondo, stanno riscontrando difficoltà ad accedere al social. Migliaia di persone, per esempio su Downdetector, stanno registrando problemi legati alla connessione sia da desktop sia da mobile: i contenuti non si caricano. Il down sembra essere iniziato intorno alle ore 16.

Migliaia di segnalazioni

Migliaia le segnalazioni su Downdetector e Down for Everyone or Just Me.

Tutti gli utenti sottolineano tre tipi di problemi:

  • nessuna connessione e inaccessibilità al sito (66%)
  • errore generico (24%)
  • lentezza (10%)
segnalazioni utenti XDown for Everyone or Just Me
Le segnalazioni degli utenti di X sul sito Down for Everyone or Just Me

Notizia in aggiornamento…

