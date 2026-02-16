X down lunedì 16 febbraio, l'ex Twitter non funziona: migliaia di segnalazioni nel mondo, Italia compresa

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Lunedì 16 febbraio gli utenti di X, in tutto il mondo, stanno riscontrando difficoltà ad accedere al social di Elon Musk. Migliaia di persone, anche dall’Italia, stanno registrando problemi legati alla connessione sia da desktop sia da mobile, segnalando il disservizio per esempio su Downdetector. I contenuti non si caricano. Il down dell’ex Twitter è iniziato intorno alle ore 14.

Migliaia di segnalazioni

Migliaia le segnalazioni su Downdetector e Down for Everyone or Just Me.

Tutti gli utenti sottolineano tre tipi di problemi:

nessuna connessione e inaccessibilità al sito (70%)

e inaccessibilità al sito (70%) errore generico (22%)

(22%) lentezza (8%)

Down for Everyone or Just Me

Cloudflare funziona normalmente: cosa sappiamo

Il problema non è legato a Cloudflare, l’host di X (e di tanti altri siti, come ad esempio Canva, che era andato in tilt a dicembre) risulta raggiungibile e funzionante.

Al momento, la causa del malfunzionamento di lunedì 16 febbraio è ignota.

Secondo problema per X in pochi giorni

Si tratta del secondo down per X in pochi giorni, dopo quello di martedì 10 febbraio.