X down mercoledì 18 marzo, segnalazioni su sito e app irraggiungibili per migliaia di utenti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

X down, ancora problemi per il social network di Elon Musk. Nella giornata di mercoledì 18 marzo molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti nella piattaforma ex Twitter. Non è chiaro cosa sia andato storto, ma secondo quanto raccolto dal portale Downdetector i problemi sembrano aver riguardato sia la versione desktop che l’applicazione mobile, con sito e app irraggiungibili per migliaia di utenti in tutto il mondo. L’allarme è poi rientrato dopo circa un’ora.

X down mercoledì 18 marzo

Mercoledì 18 febbraio migliaia di utenti in tutto il mondo hanno avuto difficoltà ad accedere a X (ex Twitter).

Numerose le segnalazioni di malfunzionamenti al social network di proprietà di Elon Musk.

ANSA

Secondo quanto raccolto dal portale Downdetector, il down di X è iniziato nel pomeriggio, con il picco delle segnalazioni poco dopo le 16.

Sito e app irraggiungibili, le segnalazioni

Migliaia di utenti, anche dall’Italia, hanno segnalato difficoltà nell’accedere a X, sia per quanto riguarda la versione desktop sia l’applicazione mobile per smartphone e tablet.

A molti, accedendo alla piattaforma, al posto del solito feed è apparso il messaggio “Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare”.

Non è chiaro quale sia stata la natura dello stop, se un sovraccarico dell’infrastruttura o altre problematiche, ma quanto emerso si è trattato di un down temporaneo.

Il numero di segnalazioni di malfunzionamenti è calato progressivamente e il problema è rientrato verso le 17.

Altro problema per il social di Elon Musk

Nessun down prolungato quindi per il social network di Elon Musk, anche se si tratta del secondo nel giro di un mese.

Lo scorso febbraio, prima il 10 e poi il 16, X aveva registrato problemi simili e difficoltà nell’accedere alla piattaforma.