X down oggi venerdì 30 maggio 2025, problemi e disservizi al social: impossibile accedere e consultare post

Nella serata del 30 maggio 2025 sono stati segnalati problemi sul social network X. La piattaforma, ex Twitter, ha presentato disservizi che non consentivano agli utenti di accedere normalmente alla consultazione dei messaggi.

I problemi su X

I problemi non si sono limitati solo alla versione italiana.

Le segnalazioni registrate da Downdetector, il sito che monitora le anomalie della rete, hanno evidenziano un down internazionale che coinvolge un lungo elenco di paesi.

I precedenti del mese di maggio

Nel mese di maggio si sono già verificati episodi analoghi, che si sono risolti nel giro di qualche ora.

Nella serata del 23 maggio 2025, per esempio, erano state segnalate difficoltà sul social network X che ha smesso di funzionare fino al primo pomeriggio del giorno successivo.

In alcuni casi la pagina non si caricava, in altri semplicemente non mostrava i post e i commenti.

Le segnalazioni del 30 maggio 2025

Le segnalazioni sono iniziate intorno alle 22.00 del 30 maggio 2025, ora italiana.

Il picco è stato raggiunto intorno alle 22.30 con oltre mille notificazioni.

Un’ora dopo il down di X è apparso completamente risolto.