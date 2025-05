X Factor 2025 in forse per Manuel Agnelli, già confermati solo Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia

X Factor 2025 vuole replicare l’edizione del 2024, tornata a crescere in termini di ascolti tv rispetto al recente passato. Dopo Giorgia alla conduzione, confermata la presenza dei giudici Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Squadra che vince non si cambia, o almeno questo sarebbe l’obiettivo della produzione: il quarto giudice, Manuel Agnelli, non sarebbe del tutto convinto di tornare al tavolo. Con lui ci sarebbe una trattativa in corso, anche se Sky avrebbe già avviato la ricerca per trovare il suo sostituto.

Manuel Agnelli verso l’addio?

Manuel Agnelli, che il prossimo 13 marzo compirà 60 anni, ha alle spalle 6 edizioni di X Factor:

2016 (Eva Pevarello, Andrea Biagioni, Silvia Fortes)

(Eva Pevarello, Andrea Biagioni, Silvia Fortes) 2017 (Maneskin, Ros, Sem&Stèn)

(Maneskin, Ros, Sem&Stèn) 2018 (Luna Melis, Martina Attili, Sherol Dos Santos)

(Luna Melis, Martina Attili, Sherol Dos Santos) 2020 (Little Pieces of Marmelade, Melancholia, Manitoba)

(Little Pieces of Marmelade, Melancholia, Manitoba) 2021 (Bengala Fire, Erio, Mutonia)

(Bengala Fire, Erio, Mutonia) 2023 (Mimì Caruso, Punkcake, Danielle)

Dopo il secondo posto con i Maneskin, è riuscito – per la prima volta – a vincere un’edizione del talent con Mimì Caruso.

Fonte foto: IPA Manuel Agnelli insieme a Mimì Caruso dopo la vittoria in finale a X Factor 2024

Il rapporto con gli altri giudici sembra positivo e genuino, ma stando ad Adnkronos il leader degli Afterhours non sarebbe convinto di ripetere l’esperienza per la settima volta.

Tanto che Sky starebbe comunque sondando il terreno per trovare il sostituto, con tanto di provini in corso.

I giudici già confermati

Secondo quanto riferito da Adnkronos, gli altri 3 giudici sarebbero stati tutti riconfermati:

Achille Lauro

Paola Iezzi

Jake La Furia

Gli ascolti dell’edizione 2024

Come rilevato dall’Auditel, gli ascolti sono andati molto bene nell’edizione di X Factor 2024.

La finale, per esempio, è stata la più vista delle ultime 4 stagioni, con 1.765.000 spettatori medi (+51% rispetto al 2023).

Mediamente, invece, i live show del 2024 hanno registrato una media di 739 mila spettatori (solo su Sky, +23% rispetto al 2023).

Chi conduce X Factor 2025?

Oltre a 3 giudici su 4, qualche giorno fa era stata riconfermata ufficialmente alla conduzione di X Factor 2025 anche Giorgia.

La cantante, come sottolineato da Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia, è stata “subito amata dal pubblico”.

Il nuovo slancio di Giorgia e Achille Lauro dopo la passata edizione

La carriera di Giorgia e Achille Lauro, dopo X Factor 2024, è nuovamente decollata.

Entrambi in gara al Festival di Sanremo 2025, chiuso a ridosso del podio, hanno spopolato anche su TikTok, con centinaia di migliaia di utilizzi dell’audio ufficiale delle rispettive canzoni.

Inoltre, se Giorgia è stata candidata ai David di Donatello 2025 per Diamanti, canzone che accompagna l’omonimo film di Ferzan Ozpetek, Achille Lauro ha raggiunto la vetta della Classifica FIMI, dedicata agli album venduti, col suo disco Comuni mortali, anticipato proprio dal singolo sanremese.