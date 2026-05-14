Xi Jinping accoglie Donald Trump e cita la trappola di Tucidide, l'avvertimento del presidente cinese

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L’atteso incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump a Pechino ha avuto inizio ed è durato poco più di due ore. Come aveva già fatto anche con Biden, il leader della Cina ha citato la trappola di Tucidide come una sorta di avvertimento o invito agli Usa e al mondo occidentale.

L’incontro tra Xi Jinping e Donald Trump

“Caro Presidente Trump: è per me un grande piacere incontrarla ancora una volta qui a Pechino. Questa segna la Sua prima visita in Cina dopo nove anni, ed è opportuno notare che il nostro incontro sta attirando l’attenzione di tutto il mondo”, con queste parole Xi Jinping ha aperto i lavori del summit nella Grande Sala del Popolo.

Nel suo discorso il leader cinese ha evidenziato come la relazione tra Usa e Cina sia “a un bivio” di fronte alle “turbolenze” mondiali.

ANSA

Come già fatto in passato prima di incontrare Biden, Xi Jinping ha citato la Trappola di Tucidide, la teoria geopolitica secondo cui quando una potenza emergente minaccia di sostituire una potenza dominante, la probabilità che scoppi un conflitto armato diventa altissima.

Il presidente cinese ha però in seguito affermato di aver sempre creduto che “gli interessi comuni tra la Cina e gli Stati Uniti superino le divergenze” e che “una relazione stabile” tra i due Paesi “giovi a entrambe le parti” e al mondo intero, “mentre il confronto danneggia entrambe”.

La trappola di Tucidide e la domanda di Xi Jinping

Essendo il mondo a un bivio, Xi Jinping ha posto un dilemma: “Possono la Cina e gli Stati Uniti superare la cosiddetta trappola di Tucidide e forgiare un nuovo paradigma per le relazioni tra le grandi potenze? Possiamo unire le forze per affrontare le sfide globali e infondere maggiore stabilità nel mondo? Possiamo promuovere il benessere dei nostri due popoli — così come il futuro e il destino dell’umanità — e creare insieme un avvenire più luminoso per le nostre relazioni bilaterali?”.

Secondo il leader cinese, “queste sono, indubbiamente, domande della storia, domande del mondo e domande per l’umanità. Queste sono anche le risposte per la nostra epoca: risposte che io e Lei, in quanto leader di grandi nazioni, dobbiamo scrivere insieme“.

“Dobbiamo essere partner, non rivali – ha concluso Xi – Dobbiamo raggiungere il successo insieme, perseguire una prosperità comune e tracciare il giusto percorso per l’interazione tra le grandi potenze in questa nuova era”, e ha auspicato che “il 2026 possa diventare un anno storico e cruciale, capace di proiettare le relazioni tra Cina e Stati Uniti verso il futuro”.

Il discorso di Xi Jinping può essere letto quindi come un avvertimento o come un invito a collaborare e cooperare.

La questione di Taiwan

Come riporta l’agenzia di stato Xinhua, durante l’incontro chiuso alla stampa, il presidente cinese ha avvertito Trump sulla questione di Taiwan.

La Cina rivendica l’isola come parte del suo territorio e ha sottolineato al capo della Casa Bianca che interferire in questa questione potrebbe nuocere alle relazioni tra i due Paesi e portarli verso un conflitto.

“Se gestita bene, i due Paesi possono mantenere la stabilità. Se gestita male, i due paesi andranno verso la collisione o persino lo scontro, mettendo l’intera relazione Usa-Cina in una situazione estremamente pericolosa”, ha detto il leader cinese.

L’obiettivo di Xi Jinping sarebbe una riduzione della vendita di armi degli Stati Uniti all’isola.

La replica di Donald Trump

Sulla questione di Taiwan, non è chiaro cosa abbia replicato il presidente americano.

All’arrivo in Cina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si sono stretti la mano.

Il leader americano ha affermato di avere una “fantastica relazione con Xi”, sottolineando che questo incontro è “un onore come pochi altri che abbia mai avuto” e che “avremo un futuro fantastico insieme“.

“È un onore essere vostro amico e il rapporto tra Cina e Stati Uniti sarà migliore che mai”, ha detto.

Poi Trump si è complimentato con Xi Jinping. “Che rispetto per la Cina, che lavoro hai fatto. Sei un grande leader, lo dico a tutti. Sei un grande leader. A volte alla gente non piace che lo dica, ma lo dico comunque, perché è vero”.

All’arrivo del presidente Usa, dopo aver ascoltato gli inni di entrambi i Paesi, il tycoon e Xi hanno camminato prima davanti alla parata militare e poi davanti a centinaia di bambini festanti che hanno sventolato i fiori simbolo di entrambi i Paesi.

Ad accompagnare il presidente Usa, sono arrivati a Pechino il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, l’ambasciatore Usa in Cina David Perdue, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il rappresentante del Commercio Jamieson Greer e il vicecapo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller.

A Pechino con Trump ci sono anche i leader della tecnologia e della finanza americana, come Elon Musk e Tim Cook, “gente geniale” come sono stati definiti dal tycoon.

La visione di Usa e Cina sull’Iran

La Casa Bianca ha definito “buono” l’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. Tra i temi, i due leader hanno parlato della situazione in Iran, concordando sul fatto che lo Stretto di Hormuz “deve rimanere aperto”.

Cina e Usa hanno inoltre “convenuto che l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari”.

La visita di Donald Trump in Cina è la prima di un presidente americano dopo nove anni perché Biden incontrò Xi Jinping in California.

È la settima volta che il tycoon ha un faccia a faccia con il leader cinese. Trump ha portato i big degli Usa perché intende chiedere al leader cinese di aprire alle aziende americane.