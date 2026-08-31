Yacht in fiamme al largo di Jesolo, paura a bordo dopo il possibile cortocircuito: 10 persone messe in salvo

Attimi di paura e angoscia al largo di Jesolo, in provincia di Venezia, per l’incendio sviluppatosi a bordo di uno yacht. L’imbarcazione, lunga oltre 20 metri, ha preso fuoco in maniera improvvisa e la colonna di fumo nero che si è innalzata ha subito attirato l’attenzione. I 10 occupanti, tra cui anche il proprietario del natante, sono stati tratti in salvo e nessuno, secondo quanto emerso, risulterebbe ferito. Provvidenziale l’intervento della Capitaneria dopo la segnalazione di alcuni bagnanti, con i soccorsi arrivati sul posto in maniera celere. L’imbarcazione, avvolta dalle fiamme, si è successivamente inabissata affondando in mare. Da chiarire cos’è successo, si ipotizza un cortocircuito che poi ha portato al propagarsi delle fiamme a bordo.