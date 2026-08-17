Yael Trepy del Cagliari ricoverato in terapia intensiva, ha rischiato di annegare in piscina in un resort
Il calciatore ventenne Yael Trepy, del club del Cagliari, si trova in terapia intensiva dopo aver rischiato l'annegamento in piscina
Sono ancora incerte le condizioni di Yael Trepy, giovanissimo attaccante del club del Cagliari. Il calciatore si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari. Trepy avrebbe rischiato di annegare nella piscina di una villa del Nord della Sardegna dove si trovava per trascorrere le vacanze estive.
Yael Trepy ricoverato in ospedale
Il calciatore Yael Trepy è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari.
Il 20enne è stato intubato e condotto all’ospedale in elisoccorso dai sanitari del 118, allertati dopo l’incidente domestico.
Trepy avrebbe rischiato di annegare nella piscina di una villa in cui stava trascorrendo la paura estiva.
L’incidente è avvenuto attorno alle ore 18:00 di domenica 16 agosto.
L’incidente in piscina
Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ANSA, Yael Trepy si trovava nella piscina di una villa nella zona turistica della Costa Smeralda.
Le prime ricostruzioni riportano che il calciatore sarebbe erroneamente finito nella parte della piscina dove l’acqua è più alta.
Qui si sarebbe trovato in difficoltà perché, a quanto appreso, Trepy non saprebbe nuotare.
Le persone che erano con lui lo hanno tempestivamente tirato fuori dall’acqua, ma la situazione era così grave da richiedere l’intervento dei soccorsi.
Notizia in aggiornamento…