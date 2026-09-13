Yael Trepy torna a giocare con il Cagliari, via libera medico dopo l’incidente in piscina

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepy ha ottenuto l’idoneità agonistica per tornare a giocare a calcio, mettendosi alle spalle il grave incidente in piscina dello scorso 16 agosto in Costa Smeralda. Dopo un periodo trascorso in terapia intensiva e i controlli specialistici superati al Centro Cardiologico Monzino di Milano, il calciatore inizierà un programma di riatletizzazione prima del rientro ufficiale in campo.

Il via libera medico per Trepy

Il giovane attaccante francese Yael Trepy ha ottenuto la definitiva idoneità agonistica per riprendere l’attività calcistica professionale.

La conferma ufficiale è arrivata attraverso una nota del Cagliari Calcio, diffusa dopo il completamento degli accertamenti clinici e degli esami strumentali condotti presso il Centro Cardiologico Monzino di Milano.

ANSA

I test specialistici non hanno evidenziato lesioni o strascichi fisici, confermando la piena guarigione dell’atleta e consentendogli di superare l’ultimo scoglio burocratico e sanitario per il ritorno all’attività agonistica.

L’incidente del giovane attaccante del Cagliari

Il via libera medico chiude un periodo drammatico iniziato il 16 agosto 2026, quando il giocatore è rimasto vittima di un principio di annegamento nella piscina di una residenza a Baja Sardinia.

Soccorso dai sanitari del 118, Trepy era stato intubato e trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è rimasto ricoverato in terapia intensiva e mantenuto in coma farmacologico per prevenire complicazioni respiratorie e neurologiche.

Dopo un progressivo miglioramento e il successivo trasferimento nel reparto di Pneumologia, il calciatore era stato dimesso il 27 agosto per proseguire la convalescenza presso l’ospedale di Arco, in provincia di Trento.

Il percorso di riatletizzazione in vista del campo

Ottenuta l’idoneità, lo staff tecnico e i preparatori atletici hanno predisposto una scheda di lavoro personalizzata per consentire un rientro graduale del giocatore.

Le sedute prevedono un programma progressivo di riatletizzazione basato su lavoro aerobico e potenziamento muscolare in palestra, coordinato per restituire al diciannovenne la forma migliore senza forzare i tempi di recupero.

Il rientro tra i convocati per le partite ufficiali potrebbe avvenire nella seconda metà di ottobre, in coincidenza con la ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.