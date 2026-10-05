Yara Gambirasio, dubbi sulla prova chiave del Ris contro Massimo Bossetti: il nodo del campione non distrutto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Gli avvocati di Massimo Bossetti avevano chiesto alla Corte d’Assise di esaminare dei reperti a cui non hanno mai avuto accesso. Dopo sette anni portano alla luce un’anomalia che, secondo loro, smonterebbe la prova portante della condanna di Bossetti, che sconta la pena per l’omicidio di Yara Gambirasio. Analisi che non potranno essere svolte perché la richiesta è stata respinta. La famiglia Gambirasio dice che farà il possibile per evitare un “caso Garlasco 2”.

Anomalie secondo i legali di Bossetti

Gli avvocati di Massimo Bossetti hanno chiesto alla Corte d’Assise di esaminare dei reperti a cui non hanno mai avuto accesso. Dal Tribunale di Bergamo, i legali di Bossetti parlano di possibili anomalie: “Siamo qui dopo sette anni, dopo la prima richiesta del 2019, a discutere di queste anomalie”.

Ma ci sarebbe di più. Dicono di aver potuto vedere le foto in alta definizione e che da queste emergerebbero degli elementi incredibili. Tra questi, il giubbotto di Yara sul quale sarebbe presente del DNA.

ANSA

Questa traccia analizzata sarebbe mista, della giovane vittima e di uno sconosciuto che ancora oggi non si sa chi possa essere. Secondo gli avvocati di Bossetti, con le tecnologie moderne “potremmo andare a capire di chi sia questa traccia che è stata individuata e analizzata”.

La traccia 31G20

C’è poi la questione della traccia 31G20, la prova cardine del processo contro Massimo Bossetti. I legali di Bossetti dicono di voler mettere in discussione il processo perché all’imputato non sarebbe stato concesso il diritto di difendersi adeguatamente. Parlano dell’anomalia che avrebbero scoperto sul profilo di Ignoto 1 che, secondo loro, non proverrebbe dalla traccia 31G20. Proprio quella traccia che è stata considerata portante per l’intera accusa.

Si tratta infatti della traccia genetica attribuita a Bossetti, la famosa traccia di Ignoto 1. A non tornare, secondo i legali, sarebbero l’orario del campione fotografato e quello dell’analisi.

Spiegano: “I metadati ci dicono che la foto del reperto è stata scattata alle 10:59, orario successivo all’analisi che invece è datata 9:17”. Un’incongruenza impossibile, perché il campione sarebbe dovuto essere distrutto dall’analisi. Secondo gli avvocati, se nella “pistola fumante” che ha condannato Bossetti risulta un’anomalia, allora l’intero processo perde di affidabilità.

La posizione della famiglia Gambirasio

Dall’altro lato c’è la famiglia di Yara Gambirasio. Gli avvocati Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta hanno dichiarato di voler fare il possibile per impedire un “caso Garlasco 2”.

Proprio nella giornata del 5 ottobre la Corte d’Assise si è riservata la decisione di far analizzare di nuovo i reperti del caso. I legali della famiglia si sono opposti a nuove indagini.

Mentre la difesa di Bossetti aveva chiesto la ripetizione delle analisi sui campioni esaminati, da quanto apprende Fanpage.it la richiesta sarebbe stata però respinta.