Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Massimo Bossetti torna a parlare dell’omicidio di Yara Gambirasio e indica un luogo dal quale, secondo lui, bisognerebbe ripartire per ricostruire quanto accaduto alla tredicenne di Brembate Sopra: la palestra che frequentava prima della scomparsa. L’ex muratore di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo per il delitto, ha rilasciato un’intervista a Quarto Grado, trasmessa venerdì 20 novembre su Rete 4. Nel corso della conversazione ha affrontato anche la possibilità di ottenere una revisione del processo.

Yara Gambirasio, Massimo Bossetti indica la palestra

Bossetti continua a sostenere la propria innocenza e ritiene che le indagini debbano concentrarsi nuovamente sul centro sportivo frequentato dalla ragazza. “L’idea che c’è anche nel gruppo difensivo è che tutto sia scaturito all’interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere in mano di nuovo le indagini e ripetere tutto”, ha dichiarato nell’intervista realizzata dalla giornalista Ilaria Mura.

Si tratta della ricostruzione proposta dal condannato, che non modifica gli esiti del procedimento giudiziario.

Yara Gambirasio scomparve il 26 novembre 2010, dopo essere stata al centro sportivo di Brembate Sopra, in provincia di Bergamo. Il suo corpo venne ritrovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola. Per il suo omicidio, Bossetti sta scontando una condanna definitiva all’ergastolo.

Il ricorso in Cassazione e la speranza di una revisione del processo

Durante l’intervista, Bossetti è tornato sulla battaglia giudiziaria portata avanti insieme ai propri avvocati. Il riferimento è alla decisione del 5 ottobre 2026, quando la Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta della difesa di effettuare nuove analisi sui reperti dell’omicidio.

I legali contestano alcuni aspetti degli accertamenti genetici, compresi quelli relativi alla traccia di Dna che ha avuto un ruolo centrale nel processo. Bossetti ha spiegato di aver presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento e di essere in attesa che venga fissata l’udienza.

Pur dichiarandosi stanco, ha ribadito la volontà di proseguire e si è detto fiducioso rispetto alla possibilità di ottenere una revisione: “Abbiamo fatto il ricorso in Cassazione, perché il 5 ottobre, come sapete tutti, hanno rigettato l’udienza. L’abbiamo impugnata e sto aspettando che fissino l’udienza. Poi per il resto bisogna saper lottare, andare avanti e lo farò”.

Bossetti racconta il lavoro fuori dal carcere

L’intervista ha affrontato anche la quotidianità dell’ex muratore, attualmente detenuto nel carcere di Bollate. Bossetti ha raccontato che il carcere è durissimo, ma può uscire dall’istituto penitenziario per svolgere un’attività lavorativa, grazie a una misura alternativa prevista dall’ordinamento: “Un incubo per me. È una sopportazione sovrumana, grazie a Dio che c’è il lavoro che mi distrae, ma quando rientro mi abbatto”.

Il lavoro riguarda la coibentazione termoacustica e l’utilizzo di elementi in acciaio, un’attività che ha descritto con entusiasmo. Ha inoltre assicurato di mantenere i rapporti con tutti i figli e ha parlato del legame con la moglie, sostenendo che tra loro il rapporto non sia finito: “No, niente è finito”.

Resta intanto aperto il percorso giudiziario intrapreso dalla difesa, mentre la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio rimane definitiva.