Yara Gambirasio, per la difesa Bossetti il Dna di Ignoto 1 non era sugli slip: il giallo del campione 31G-20

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il campione di Dna di Ignoto 1 che ha portato alla condanna di Massimo Bossetti non sarebbe stato trovato dagli slip di Yara Gambirasio. A sostenerlo è il team della difesa dell’ex muratore che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate di Sopra, nel Bergamasco, il cui corpo fu ritrovato nel febbraio 2011. Secondo gli avvocati, la prova regina del processo sarebbe nata da un errore tecnico.

Gli indizi sull’omicidio di Yara Gambirasio

La difesa di Massimo Bossetti ha ripercorso in un servizio dell’ultima puntata de Le Iene gli indizi che hanno portato all’incriminazione dell’operaio edile di Mapello.

Tra i principali elementi dell’accusa rientravano la compatibilità tra delle fibre di tessuto trovate sui leggins di Yara Gambirasio e alcuni filamenti sul furgone dell’ex muratore, il ritrovamento di microsfere di metallo sia sugli indumenti della 13enne sia sullo stesso mezzo e il passaggio della vittima dalla stessa cella telefonica che un’ora prima era sta agganciata dal cellulare di Bossetti, ma che ricoprirebbe anche la casa dell’allora 44enne.

Le contestazioni della difesa di Bossetti

Tutti elementi contestati dalla difesa del condannato. Come riassunto dalla iena Luigi Pelazza, dagli indizi si ricaverebbe che prima di morire Yara Gambirasio sarebbe salita probabilmente su un furgone "ma non necessariamente su quello di Bossetti, che è venuta in contatto con materiali edili, ma non necessariamente con Massimo Bossetti e che il giorno del suo rapimento il muratore era nella zona in cui vive e non da un’altra parte".

Centrale nell’indagine fu l’imponente attività di comparazione del Dna di oltre 25mila persone con il materiale genetico ritrovato sugli slip della 13enne, attribuito inizialmente al profilo nominato "Ignoto 1".

Una maxi operazione di ricerca a tappeto che si concluse con la corrispondenza tra il campione e il Dna di Massimo Bossetti.

I dubbi sul Dna di Ignoto 1

La traccia di sperma lasciata sulle mutande della vittima nel momento dell’omicidio, secondo gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini, "non deriva dalla traccia 31G-20".

Una conclusione clamorosa alla quale la difesa di Bossetti è arrivata dopo aver ottenuto dopo 11 anni le fotografie dei campioni di Dna analizzati durante l’inchiesta.

Questa deduzione si basa sull’orario riportato sullo scatto fatto al reperto: il brandello di slip da cui è stata prelevata la traccia di Dna è stato fotografato oltre un’ora e mezza dopo il trattamento per l’estrazione del materiale genetico, una procedura invasiva che, come spiegato dal consulente della difesa Marzio Capra, porta alla distruzione del reperto stesso.

"Dal punto di vista scientifico è catastrofica una cosa di questo tipo" ha affermato il genetista forense.