Yara Gambirasio, respinta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti sulle nuove analisi sui reperti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ancora un “no” per i legali di Massimo Bossetti. I due avvocati, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, avevano presentato la richiesta per svolgere nuove analisi sui reperti del caso. La Corte d’Assise di Bergamo ha rifiutato. I giudici si erano riservati la decisione: dopo poche ore la Corte ha deciso di non accogliere la richiesta. Fa eco alla notizia il commento della famiglia di Yara che, attraverso i legali, aveva dichiarato che avrebbe fatto il possibile per evitare un “caso Garlasco 2”.

Il “no” della Corte d’Assise alle nuove analisi

La Corte d’Assise di Bergamo ha respinto la richiesta presentata dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini per conto di Massimo Bossetti sul riesame di alcuni reperti.

La difesa del muratore, condannato all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, aveva sollecitato una nuova perizia e la ripetizione degli accertamenti sui campioni e sui reperti dell’indagine.

L’istanza era stata discussa in aula nella mattinata davanti alla pm titolare del caso, Letizia Ruggeri, ma dopo poche ore i giudici, che si erano riservati la decisione, hanno sciolto la riserva bocciando l’ipotesi di nuovi esami scientifici.

I dubbi dei legali

La richiesta alla Corte d’Assise era di riesaminare reperti che presentavano delle anomalie. Secondo i legali di Bossetti, infatti, dopo sette anni di richieste di accesso alle analisi effettuate prima del processo, lo scorso anno sarebbero riusciti a mettere le mani su due terabyte di dati.

Circa un anno dopo, analizzati tutti i file, sono venuti a conoscenza di questa anomalia cronologica: l’analisi di un reperto alle 9:17, mentre la foto dello stesso reperto è stata catalogata, e quindi scattata, alle 10:59.

Un fatto impossibile, considerando che la prova con l’analisi è andata distrutta.

Chiedevano quindi di capire da dove arrivasse quel DNA, la prova più importante del processo che ha portato a identificare Bossetti come il famoso “Ignoto 1”.

Le parole su Stasi

Da parte sua, Massimo Bossetti ha raccontato di aver incontrato nel carcere di Bollate Alberto Stasi, condannato nel processo per la morte di Chiara Poggi.

A Telelombardia avrebbe raccontato, ormai lo scorso anno, all’inizio della nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, che gli bastava osservare la propria situazione per capire quello che ha vissuto Stasi.

“Certi personaggi dovrebbero vergognarsi. C’è qualcuno che si innamora di una tesi o di un’indagine, giusta o sbagliata che sia”, avrebbe dichiarato. Secondo Bossetti l’Italia è un Paese dove non ti danno la possibilità di difenderti. “Ricordiamoci sempre che in carcere ci sono alcuni che hanno commesso un illecito, ma sono recluse anche persone innocenti. Ma questo non interessa a nessuno”, avrebbe aggiunto.