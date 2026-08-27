Yayoi Kusama è morta a 97 anni, l'artista di avanguardia giapponese ha segnato due secoli con i suoi pois

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È morta all’età di 97 anni l’artista di avanguardia giapponese Yayoi Kusama, conosciuta soprattutto per le sue opere coperte di pois. Kusama era attiva dagli anni ’50, ma aveva trovato il successo commerciale soprattutto a partire dagli anni ’90 grazie alle sue sculture a forma di zucca e alle sue installazioni conosciute come “sale degli specchi infiniti”.

Yayoi Kusama è morta a 97 anni

A dare la notizia della morte di Yayoi Kusama sono stati la fondazione che porta il suo nome e il museo che raccoglie le sue opere più famose.

L’artista sarebbe deceduta durante la notte italiana tra il 26 e il 27 agosto in un ospedale di Tokyo, la capitale del Giappone, città in cui abitava dal 1973.

ANSA

Kusama era una delle più importanti esponenti ancora in vita del movimento di avanguardia, che nel secondo dopoguerra ha cambiato in maniera radicale il modo di concepire l’arte sia a livello accademico, sia a livello popolare.

La vita di Yayoi Kusama

Kusama era nata nel 1929 da una famiglia benestante giapponese, che le aveva permesso di studiare pittura a Tokyo. La sua ossessione per i pois era nata già da bambina ed era subito diventata un tratto distintivo delle sue opere.

Nel 1957 Kusama si trasferì negli Usa, a Seattle prima e a New York poi, diventando una delle artiste più importanti dell’avanguardia.

Tornò a vivere in Giappone nel 1973, quando decise di trasferirsi volontariamente in un ospedale psichiatrico di Tokyo, dove ha poi risieduto per buona parte della sua vita.

Le opere più importanti di Kusama e il suo successo recente

Kusama si è distinta, come detto, per le sue opere a pois. Negli anni ’60 divenne famosa per gli happenings performance con attori nudi ricoperti di pois che apparivano in luoghi pubblici come protesta antimilitarista.

Per decenni, però, la sua arte è rimasta confinata tra gli intenditori dell’avanguardia, fino all’ultima parte del ventesimo secolo, quando le sue sculture a forma di zucca, sempre ricoperte di puntini, divennero un successo commerciale.

Negli ultimi anni hanno anche trovato fama internazionale, anche grazie ai social network, le sue stanze degli specchi infiniti.