Yeal Trepy si è svegliato dal coma, il calciatore del Cagliari è "vigile e collaborante" e respira da solo

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Il calciatore del Cagliari Yeal Trepy si è svegliato dal coma e le sue condizioni di salute sono in miglioramento. L’attaccante è stato ricoverato in ospedale dopo un principio di annegamento. Dopo 48 ore è stato estubato e ora è “vigile e collaborante”. Il grave incidente in piscina è avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cervo.

Yeal Trepy si è risvegliato dal coma

Yael Trepy è stato ricoverato in Terapia intensiva emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo essere quasi annegato in una piscina a Porto Cervo. L’incidente risale ad alcuni giorni fa.

L’ultimo bollettino dell’Aou di Sassari certifica che il calciatore, dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato.

ANSA

Al risveglio, si legge nel bollettino, “il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili”.

“Nel corso della giornata, come programmato, è stato sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio”, ha fatto sapere l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.

Come sta Yael Trepy

Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou, ha spiegato che “il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente”.

“Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare conseguente alla sindrome da inalazione, il paziente permane ricoverato in Terapia Intensiva, dove prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio”, si legge sempre nel bollettino.

Trepy quindi sta migliorando anche se resta sotto osservazione dei medici.

La ricostruzione dell’incidente in piscina

Yael Trepy, come riferisce l’Unione Sarda, aveva preso in affitto una villa insieme a dieci amici e due compagni di squadra a Baja Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda.

La sera del 16 agosto il calciatore è quasi annegato nella piscina dell’abitazione e sul posto era intervenuta la Polizia di Sassari.

Finora non è stata aperta alcuna inchiesta a Tempio Pausania (competente per territorio): le cause sono state attribuite al fatto che il giocatore, forse scivolato nella piscina nella parte in cui l’acqua era più alta a causa di un malore, si sia trovato in difficoltà perché non sa nuotare.

Il quadro sembra essere chiaro. Ma, per definire eventualmente meglio qualche dettaglio, nei prossimi giorni potrebbero essere sentite – dopo le prime informazioni raccolte subito dopo l’incidente – le persone che erano con il giocatore in piscina.