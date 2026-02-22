“Yellow Letters” vince l’Orso d’oro al Festival del Cinema di Berlino 2026, tra i premiati anche un’italiana

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Festival del Cinema di Berlino 2026 è stato oggetto di un intenso dibattito riguardante la responsabilità o meno degli artisti di esprimersi su questioni politiche. E seppur si sia infine deciso che la politica sarebbe dovuta restare fuori dal Festival, a vincere è stato un film dal messaggio smaccatamente politico: Yellow Letters del turco İlker Çatak, che racconta di due intellettuali osteggiati dal regime. Tra i premiati anche la giovane attrice italiana Tecla Insolia.

Yellow Letters è Leone D’oro a Berlino 2026

È stato il regista tedesco-turco Ikler Catak, già noto per la pellicola La sala professori, a trionfare al 76esimo Festival del Cinema di Berlino.

Il 42enne Catak ha vinto l’Orso d’oro, il premio più prestigioso della kermesse, con il film Yellow Letters, che racconta di un drammaturgo e della moglie attrice nel mirino dello Stato per via del loro teatro di prostesta.

ANSA

L’opera, ha spiegato il presidente di giuria Wim Wenders, è stata premiata per aver parlato “con grande chiarezza del linguaggio politico del totalitarismo in contrapposizione al linguaggio empatico del cinema”, in quella che è stata definita “una visione terrificante del futuro”.

Catak, nato a Berlino, è il primo regista tedesco a vincere la Berlinale negli ultimi 22 anni. Prima di lui ci fu Fatih Akin, anch’egli turco-tedesco, con La sposa turca.

L’italiana Tecla Insolia tra le European Shooting Stars

Al Festival di Berlino vengono premiati anche i 10 migliori attori emergenti del cinema europeo e tra questi, quest’anno, c’è anche un’italiana.

Si tratta di Tecla Insolia, descritta come “uno dei giovani talenti italiani in più rapida ascesa”.

Insolia, nata a Varese, vanta già un ricco palmares: a soli 22 anni conta già, oltre al riconoscimento di Berlino, anche due David di Donatello.

Attrice e cantante, Tecla Insolia è salita alla ribalta grazie al ruolo da protagonista ne L’arte della gioia di Valeria Golino, tratto dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza.

Gli altri premi del Festival del Cinema

Il Gran Premio della Giuria, il secondo riconoscimento per importanza, spetta a un altro film ambientato in Turchia: Salvation di Emin Alper, che racconta il massacro rurale avvenuto nella regione curda del Paese nel 2009.

Premio della Giuria per lo statunitense Lance Hammer con Queen at Sea, incentrato su una coppia di anziani che affronta le conseguenze della demenza senile.

Premio per la miglior regia va a Grand Gee, autore del biopic Everybody Digs Bill Evans, dedicato al grande pianista jazz nordamericano.