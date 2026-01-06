NOTIZIE
Yemen, italiani bloccati a Socotra verso il rientro: Farnesina conferma la riapertura dei collegamenti aerei

La riapertura dell’aeroporto di Aden fa tirare un sospiro di sollievo ai turisti italiani bloccati a Socotra, in Yemen. Dal 7 gennaio via ai voli verso l'Italia

In Yemen si apre uno spiraglio per i turisti italiani (e non solo italiani) che erano andati a visitare l’isola di Socotra e che sono rimasti bloccati dopo l’escalation delle tensioni che ha portato alla chiusura degli aeroporti e dello spazio aereo: la compagnia Yemenia Airways ha accettato di predisporre un primo volo con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, passando dall’aeroporto di Aden.

Voli per i turisti italiani bloccati in Yemen

La notizia è stata fornita da un funzionario aeroportuale yemenita all’agenzia Afp. Tra i circa 400 turisti coinvolti ci sono 86 cittadini italiani, almeno 60 russi e altri turisti provenienti da Francia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti e altri Paesi.

I collegamenti aerei da e per Socotra erano stati interrotti negli ultimi giorni a causa degli scontri tra fazioni armate rivali nel resto dello Yemen, che hanno portato alla chiusura dello spazio aereo sull’isola a partire dal 1° gennaio.

La mappa mostra la posizione dell’isola di Socotra, al largo dello Yemen

In una nota la Farnesina ha confermato l’organizzazione del primo volo per Gedda e ha sottolineato che il Ministero degli Esteri, insieme all’Ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, mantiene un contatto costante con i connazionali.

Le pressioni della Farnesina per il rientro degli italiani

Le autorità italiane stanno inoltre facendo pressione sulle autorità locali e sulle compagnie aeree regionali affinché vengano predisposti ulteriori voli, garantendo la continuità dello spazio aereo aperto.

La ripresa dei collegamenti è stata resa possibile anche dal ritorno all’operatività dell’aeroporto di Aden, riaperto domenica dopo diversi giorni di chiusura.

Questo passaggio è fondamentale per consentire il trasferimento dei passeggeri da Socotra verso l’Arabia Saudita e, successivamente, verso i Paesi di origine. A partire dal 7 gennaio gli italiani bloccati in Yemen potranno tornare a casa.

L’isola di Socotra in Yemen

Socotra, isola dell’Oceano Indiano nota per la sua flora e fauna uniche e per le acque turchesi, è una meta apprezzata dal turismo internazionale, in particolare da viaggiatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti.

Dal 2018 l’arcipelago è controllato dal Consiglio Transitorio del Sud (STC), gruppo separatista sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti e contrapposto al governo yemenita internazionalmente riconosciuto, appoggiato dall’Arabia Saudita.

Le raccomandazioni della Farnesina

La Farnesina ha infine ribadito che il sito Viaggiare Sicuri continua a sconsigliare in modo assoluto i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, alla luce della persistente situazione di insicurezza nel Paese.

