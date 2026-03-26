Yeva Sai, l'attrice da Mare fuori al cinema: “La bellezza ha bisogno di tempo, non sopporta la fretta”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che costruiscono i personaggi. E poi ci sono attrici che li lasciano entrare, come si lascia entrare qualcosa che non si controlla davvero, come accade a Yeva Sai. Parlarle significa muoversi dentro una sensibilità che non cerca mai la risposta giusta, ma quella necessaria. Le sue parole non arrivano mai dritte: fanno giri, esitano, si fermano, tornano indietro. Non per incertezza, ma per rispetto. Perché alcune cose, semplicemente, non si possono dire di corsa. In La bambina di Chernobyl, il film al cinema dal 26 marzo, Yeva Sai è Nina: una presenza che non si lascia afferrare subito, una figura che sta tra la ferita e il bisogno d’amore. Una ragazza che entra in una casa come se stesse entrando in una verità che non è pronta a reggere. Fuori c’è una tempesta, dentro un appartamento chiuso, e tra quelle mura si consuma un confronto che è insieme fisico e invisibile, fatto di silenzi, respiri trattenuti, urgenze che non trovano le parole giuste. Nina non chiede amore nel modo in cui siamo abituati a riconoscerlo. Lo cerca male, lo forza, lo traveste. È “bella, fragile e letale”, come viene definita, ma soprattutto è qualcuno che non ha mai imparato davvero a stare nel mondo senza difendersi. E forse è proprio qui che Yeva Saila incontra davvero. Non nella storia, non nella biografia, ma in quel punto preciso in cui il dolore smette di essere qualcosa da spiegare e diventa qualcosa da attraversare. “È come un dolore che chiudi così tanto che poi urla ancora più forte”, racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. E in quella frase c’è già tutto: il suo modo di stare nei personaggi, e forse anche nella vita. Arrivata in Italia dall’Ucraina, portando con sé una distanza che non è solo geografica ma anche emotiva, Yeva Sai non ha mai costruito una separazione netta tra ciò che è e ciò che interpreta. Il lavoro, per lei, non è un luogo distinto. È una continuazione. Un modo di stare nel mondo con più attenzione, più ascolto, più vulnerabilità. Anche il successo, quello arrivato con Mare Fuori, non si è mai trasformato in una certezza. È rimasto qualcosa di sfocato, quasi irreale. “Le persone non le ho viste”, dice. E allora il successo non diventa un punto d’arrivo, ma una domanda aperta: perché io sì e altri no? Cosa significa davvero esserci? In questa intervista, Yeva Sai non costruisce un racconto lineare. Si muove per immagini, per intuizioni, per piccoli scarti. Parla della bellezza come di qualcosa che ha bisogno di tempo, che non sopporta la fretta. Parla della fragilità come di uno spazio da abitare, non da nascondere. Parla della fiducia come di una forma di resistenza. E alla fine, quello che resta, non è una definizione. È una sensazione precisa: quella di trovarsi davanti a una persona che non ha ancora deciso di proteggersi completamente. E che, forse proprio per questo, riesce ancora a guardare davvero, anche attraverso uno specchio rotto.

Chi è Nina, la protagonista del film La ragazza di Chernobyl, per lei?

“Per me Nina è stata, in un certo senso, una scoperta, la scoperta di una ferita. Non in senso letterale: non è che abbia scoperto un trauma personale grazie a Nina. Piuttosto, è stato come guardare dentro un dolore. Quando si tiene un dolore così nascosto, così compresso, finisce per farsi sentire ancora più forte: è stato un po’ questo. E poi in lei c’è qualcosa… non direi un’ombra, ma una presenza scura. Una sorta di copertura, di mistero. Se dovessi immaginarla, la vedrei come una presenza molto vicina, ma difficile da mettere a fuoco. Non si comprende fino in fondo chi sia, eppure se ne avverte chiaramente l’esistenza. Allo stesso tempo, la sua presenza è tagliente. Come se attorno a lei ci fossero dei coltelli: ci si avvicina, ma ci si chiede come farlo senza ferirsi”.

Come ha costruito il suo rapporto con Christian?

“Vincenzo Pirrotta mi ha aiutato moltissimo. Il suo modo di stare con gli altri e la sua apertura spingono ad aprirsi a propria volta. All’inizio Nina arriva in casa di Christian con una forte spinta. Non la definirei violenta, ma è comunque una pressione, una forza evidente. Se però penso a loro come a due melodie, è come se quella di Christian accogliesse quella di Nina. E, a poco a poco, finiscono per accordarsi sullo stesso livello”.

In che cosa si sente vicina a Nina e in che cosa, invece, distante?

“Credo che il suo ingresso racconti già molto di lei. Non si preoccupa troppo dell’altro: se desidera qualcosa, la prende. Io sono l’opposto. Prima di entrare in qualsiasi situazione mi pongo molte domande. Entro in punta di piedi: ho bisogno di osservare, ascoltare, comprendere ciò che mi circonda. Nina, invece, impone ciò che vuole: c’è evidentemente una grande distanza tra noi. Ma questo non significa che il suo modo sia sbagliato. Anzi, a volte penso che mi piacerebbe avere un po’ di quella determinazione, arrivare già con una direzione precisa. Allo stesso tempo, però, apprezzo la mia maniera di procedere: partire senza certezze e scoprire gradualmente ciò che emerge. Lasciarmi sorprendere è un approccio che sento più vicino a me”.

Nina arriva comunque con un obiettivo preciso…

“Sì, certo. Anche perché ha una missione molto chiara, soprattutto legata alla madre. La differenza sta nel modo in cui la porta avanti. C’è una scena in cui telefona alla madre, che per me è stata piuttosto difficile. In quel momento la madre è in pericolo: potrebbe davvero essere l’ultima volta che si parlano. Eppure, Nina non si sofferma su questo, non resta nel sentimento. Va dritta al punto: chiede, insiste, vuole sapere. In questo si manifesta molto del suo carattere. Arriva in quella casa con una missione che, in fondo, non è nemmeno del tutto sua… ma poi nasce in lei una curiosità autentica. Vuole capire chi sia quell’uomo e quale legame abbia con sua madre e con se stessa. E credo che, appena entra in casa, comprenda che sta iniziando anche un percorso personale”.

Nina ha anche un grande bisogno d’amore, anche se non sa come esprimerlo?

“È come un animale che ha bisogno d’affetto e non sa come chiederlo. Così lo esprime in qualsiasi modo. Non è però facile da riconoscere. Non tutti riuscirebbero a coglierlo. Perché, di fronte a un comportamento del genere, la prima reazione non è pensare che quella persona stia cercando amore. Si pensa piuttosto a una provocazione, a un attacco, a un tentativo di mettere in difficoltà. Comprendere ciò che si nasconde dietro arriva solo in un secondo momento”.

L’ha spaventata o affascinata la costruzione del film? È tutto concentrato in una notte, quasi come a teatro: le ha creato disagio o l’ha stimolata in senso positivo?

“Credo che dietro ci fosse una vera e propria provocazione, anche da parte di Massimo Nardin, il regista. Era come porsi continuamente una domanda: che cosa sta accadendo davvero tra questi due personaggi? C’era anche una sensazione di smarrimento, ma non si trattava mai di un percorso lineare. Ci sono stati momenti in cui pensavo: sì, funziona, mi piace molto l’idea di una notte concentrata, è una scelta forte. E altri in cui la reazione era opposta. In quel periodo ero molto netta, quasi tagliente. In questo, forse, mi sentivo vicina a Nina”.

Ha avuto timore di affrontare emotivamente questo personaggio?

“Non parlerei tanto di timore. Piuttosto, l’ho accolta. È come se fosse entrata dentro di me. Come se ci fosse un piccolo animale, e io gli avessi dato uno spazio in cui stare. Le ho permesso di esistere e le ho lasciato la possibilità di guidarmi. Non direi quindi che ci sia stato spavento. C’è stato piuttosto un abbandono totale a ciò che emergeva, a ciò che il personaggio portava con sé. Per me era fondamentale non giudicare, non imporre una morale: accettare e seguire”.

Accettare e seguire: quando è entrata la recitazione nella sua vita?

“È arrivata molto presto, quando avevo tre o quattro anni, quando ho visto il primo film. È stato un inizio un po’ particolare, perché mio padre portava spesso film a casa. Li guardavamo insieme, non tutte le sere, ma da bambina avevo la sensazione che la notte fosse il momento dedicato al cinema. Ricordo molti film d’azione, ma anche storici, con tanti cavalli. E pensavo: ‘Li stanno uccidendo… e nessuno dice che non si dovrebbe farlo’. Sentivo il bisogno di essere lì, di capire. Immaginavo che dovesse essere un ambiente sicuro… anche per i cavalli, che mi piacevano e mi piacciono moltissimo. Poi subentrava un’altra dimensione più ludica, il gioco: vedere qualcosa e ripeterlo. Una danza, una scena. Questa dimensione di imitazione, di ricreazione di ciò che avevo visto, mi affascinava molto. Così ho iniziato a pensare: è quello che voglio fare. Da bambina immaginavo anche il red carpet. Mi sembrava qualcosa di magico, anche se oggi è un aspetto che non amo particolarmente. Allora, però, era un sogno da vivere”.

E poi?

“Mi piaceva anche scrivere, inventare scene. Ancora oggi ho il desiderio di fare la regista. Già allora pensavo che un giorno avrei realizzato un mio film. Verso i quindici anni, quasi alla fine del liceo in Ucraina, ho capito che dovevo prendere una decisione. Volevo fare teatro, in modo totale. Così ho cercato uno studio teatrale, ed è stata un’esperienza bellissima. Ho incontrato insegnanti molto preparati. In quel periodo stavo anche lasciando la danza classica, che è stata fondamentale nella mia vita e che continuo ad amare profondamente. A un certo punto, però, ho sentito di non poter più proseguire in quel percorso. Il teatro, soprattutto quello fisico che praticavamo lì, mi ha dato una grande libertà. Ho capito che quella parte di me esisteva davvero, ed era qualcosa che mi apparteneva”.

Il teatro che cosa le ha fatto scoprire di sé?

“La libertà ma anche la fragilità. O, meglio, la possibilità di vivere la fragilità in modo aperto. Perché la fragilità può assumere forme diverse per ciascuno di noi. Per me è stato comprendere che forza e debolezza possono coesistere. E che non si escludono a vicenda”.

C’è stato già allora un ruolo che l’ha colpita emotivamente facendola piangere?

“Sì… si trattava di una storia che forse conosce, Il riccio nella nebbia. Interpretavo il personaggio del coniglio. All’inizio non volevo accettare quel ruolo, non mi interessava. Poi hanno insistito e l’ho portato in scena. Quel coniglio aveva un bisogno fortissimo degli altri. Un bisogno così intenso di avere qualcuno accanto da trasformarsi quasi in disperazione. Arrivava a un punto in cui desiderava persino impiccarsi alla luna… poi si ferma, non lo fa. Ma quella disperazione così profonda mi colpiva molto”.

La colpiva perché la riconosceva?

“Riconoscevo una parte di me. Era un lato che fino a quel momento avevo evitato di guardare: il desiderio forte per qualcosa… di solito tendo a contenerlo, a dire: ‘Sì, desidero qualcosa, ma con misura’. Lì invece era tutto amplificato, portato all’estremo. E questo mi impressionava molto. Perché può diventare pericoloso, può condurre nel caso di quella storia a una fine. Non è qualcosa di lieve”.

E invece, al contrario, c’è stato un personaggio che l’ha fatta ridere, che l’ha liberata?

“Direi ancora lo stesso, in realtà. Sì, mi faceva sorridere, perché si divertiva molto: scherzava, aiutava gli amici, cercava la loro compagnia. Eppure, quando era con loro, sembrava sempre distratto da qualcos’altro… e si metteva a cantare. È stato un personaggio che racchiudeva tutto: tristezza e gioia insieme”.

Il ripensare oggi, a distanza, a quel tipo di formazione, a quel teatro fatto di fatica, impegno fisico ed emozione, che sensazione le restituisce?

“Non è passato molto tempo, eppure sembra appartenere a un’altra vita, perché sono cambiate tante cose. Sia lì sia in accademia ho apprezzato molto l’approccio fortemente autoriale. Durante la creazione di uno spettacolo si hanno molte possibilità: c’è il personaggio, ma anche il costume, il testo che può essere modificato… c’è uno spazio ampio, che si può riempire oppure lasciare agli altri. È una creazione collettiva, fatta di molti elementi, come un insieme di ingredienti diversi. Ed è un aspetto che mi piace molto. Non ci si limita a eseguire, ma si costruisce insieme agli altri”.

Però quel tipo di formazione ai nostri occhi può sembrare anche molto dura, soprattutto perché legata a una figura dominante.

“Dipende. In Ucraina, almeno fino a poco tempo fa, il sistema funzionava così: si sceglieva un maestro, un insegnante principale, che accompagnava nel mondo del teatro. C’erano anche altri insegnanti, ma quella figura restava centrale e aveva un grande potere. L’influenza è molto forte, perché si assorbe il suo stile, il suo modo di vedere. Questo aspetto oggi mi metterebbe un po’ in difficoltà ma, in quel momento, aveva anche un lato rassicurante: a diciassette anni affidarsi a qualcuno è una scelta importante. Purtroppo, ci sono stati casi in cui questo potere è stato esercitato in modo violento o scorretto ma non è però sempre così. Io, per fortuna, ho incontrato persone diverse: insegnanti che davano forza e che dicevano chiaramente che nessuno ti porterà in quel mondo, devi salirci da sola e guidare il tuo percorso”.

Se guarda a quel periodo, prevale più la gratitudine o anche una certa distanza critica?

“Dipende anche dal momento. Ci sono giorni in cui penso che alcune esperienze non fossero così positive come credevo e riconosco che mi hanno segnata. E altri in cui sento una grande gratitudine. Sono davvero riconoscente verso tutte le persone incontrate, insegnanti e compagni. Perché è un percorso profondamente collettivo, come le dicevo prima. Direi quindi che convivono entrambe le dimensioni”.

Tra danza classica e formazione, sembrano emergere rigore, disciplina, sacrificio…

“Sì, ma non percepisco il sacrificio: non lo considero davvero tale. Per me è sempre un dare e ricevere. Per questo non sento di aver fatto sacrifici nella mia vita”.

Oggi, quando pensa all’Ucraina, che sentimento prova?

“Non so se esista una parola precisa per descriverlo. Provo a spiegarlo. Ho sempre avuto una connessione molto forte con la mia terra, proprio con l’idea stessa di terra. È qualcosa di poetico, ma anche estremamente fisico, quasi legato al sangue. La sento nel corpo. Andare nei luoghi in cui sono cresciuti i miei nonni, o in altri posti legati alla mia famiglia, è sempre stato qualcosa di magico. La mia famiglia si è spostata molto, quindi ho molti luoghi diversi in Ucraina. E ogni volta che tornavo, soprattutto nei primi anni successivi alla partenza, sentivo una luce dentro di me. Cambiava tutto, anche il modo di guardare il mondo. Anche solo pensare alla lingua, al suono, alle canzoni… mi dava luce”.

E oggi?

“Ora sono passati quattro anni da quando sono andata via. Tra due settimane tornerò in Ucraina. L’ultima volta è stata l’inverno scorso. Il paese cambia molto velocemente, e cambiano anche le persone. Sento che si è creata una distanza. In questi anni sono stata al sicuro, e questo ha reso diverso il mio modo di essere rispetto al loro, così come i pensieri. Oggi, quando immagino di incontrare un amico e chiedergli ‘come stai, cosa fai’, capisco che non è più così semplice. Per questo avverto anche paura. Devo essere più attenta, più consapevole”.

Nel suo lavoro oggi, tra ambizione e ossessione, cosa la muove?

“Una terza parola: fiducia. L’ambizione è importante, ma per me la componente principale è la fiducia. Fiducia in sé stessi, ma anche nelle persone con cui si lavora. Perché è un mestiere che a volte può sembrare anche assurdo: si fanno molti casting, si viaggia, spesso si investe personalmente… e poi può non accadere nulla. Oppure accade, ma non nel modo previsto. Per questo serve fiducia. E non solo nel senso di ‘riuscirò o no’. Questo lavoro si può fare in molti modi, anche senza essere riconosciuti da tutti. Certo, il pubblico ha il suo valore. Ma per me è più una scelta: voler fare questo, vivere il momento, fidarsi, godere dell’incontro con le persone con cui si lavora. Non faccio una distinzione netta tra lavoro e vita: per me è tutto intrecciato”.

Il successo per lei è arrivato velocemente. Come lo ha vissuto?

“All’inizio non ne ho compreso davvero la portata. Anche perché non mi trovavo nel mio paese. Non avevo la percezione di cosa rappresentasse, ad esempio, Mare Fuori. Per me era semplicemente una serie: un progetto da provare. Sono stata scelta, l’ho realizzata… so che è seguita da molte persone, ma non le vedo direttamente. Quindi tutto rimane, in qualche modo, distante. È certamente un prodotto importante e molto conosciuto, ma penso anche che il successo sia una combinazione di fattori: il lavoro su se stessi, certo, ma anche il caso. Si incontrano le persone giuste al momento giusto, si è nella condizione giusta. A volte penso: è stata la mia occasione. Ma magari un collega, altrettanto valido, non ha avuto la stessa possibilità. E allora mi domando che cosa sia davvero il successo, anche perché vedo la fatica e la sofferenza degli altri. Quello che per me conta davvero è poter fare il mio lavoro, fare ciò che amo. Questo, da solo, è già moltissimo”.

E il personaggio di Alina che le ha lasciato?

“Mi ha lasciato anche una grande tristezza. Ricordo l’ultimo giorno di set: avevo già terminato le mie scene, quindi il personaggio, in un certo senso, non esisteva più. Ho vissuto l’uscita in modo molto intenso. Poi, è stato strano indossare di nuovo i suoi abiti e pensare che non ci fosse più. Allo stesso tempo, però, mi ha lasciato anche forza. All’inizio l’avevo costruita come un personaggio molto determinato. Poi sono arrivati i dubbi: mi sono chiesta se fosse la direzione giusta. Ho cominciato a mettere in discussione anche me stessa, pensando di non riuscire a sostenere davvero quella forza. Eppure, c’è un aspetto che ho amato molto: la sua capacità di reagire. Quando qualcuno è in pericolo, lei agisce subito. È una qualità che ho apprezzato molto e che vorrei fare mia, come scelta”.

È stato difficile lasciarla andare?

“In realtà, no. Mi sembrava la conclusione giusta. La serie aveva raggiunto un certo punto, e anche il personaggio. Era il momento di uscire e guardare oltre. Quando il regista mi ha detto che il personaggio sarebbe morto, ne sono stata felice perché pensavo ‘finalmente, un po’ di action’. Non mi immaginavo quel finale così tragico”.

C’è stato un messaggio del pubblico che l’ha colpita in modo particolare?

“Devo pensarci. Ho raccolto diversi messaggi, soprattutto quelli che mi facevano sorridere. Mi diverte molto il modo in cui alcune persone scrivono. Per esempio, ‘mi hai fatto piangere anche l’acqua del battesimo’: l’ho trovato bellissimo. C’è stato però anche un messaggio che mi ha un po’ spaventata. Una persona mi ha scritto: ‘con Alina sono morta anch’io”. E lì ho pensato che fosse molto forte. Oppure chi raccontava di aver avuto un attacco di panico. In quel caso ho sentito anche una certa preoccupazione. In generale, però, ho ricevuto moltissimi messaggi, davvero intensi. E mi hanno sorpresa, perché mi sono chiesta se il personaggio fosse arrivato davvero così tanto. Non ne ero sicura. Per questo ho apprezzato ogni messaggio, anche il più semplice o ironico”.

Oggi sente il desiderio di scrivere, di raccontare qualcosa di suo. Che storia sarebbe?

“In questo periodo sento proprio il bisogno di scrivere un film. Ho appena iniziato a farlo. Mi piacerebbe che fosse, forse, in parte muto. Credo di aver capito più o meno il tema: la bellezza del mondo, ma anche il suo dolore. Il modo in cui ci si aggrappa a qualcosa, e la velocità con cui tutto può svanire. Si pensa: è finito, non c’è più. E allora bisogna trovare un nuovo appiglio”.

Bellezza e dolore sono i due cardini, se vogliamo, della sua vita. Se dovesse raccontarsi attraverso gli oggetti che ha intorno, come si descriverebbe?

“Sarebbe un racconto molto ricco. In questo momento sono nella mia stanza, ed è piena di oggetti. Ci sono disegni, fotografie… c’è anche un’icona con il volto di Gesù che mi osserva. Non sono particolarmente credente, ma me l’ha regalata un amico che lo è molto. È un’immagine che mi affascina: il volto è diviso, metà severo e metà benevolo. Mi sembra molto umano. Trasmette una presenza che non giudica, ma non è nemmeno completamente indulgente: è semplicemente lì. Poi c’è un ritratto che mi ha fatto un amico, appoggiato in un angolo… ma lo sguardo sembra seguirti ovunque. Ci sono anche oggetti creati da altri miei amici, materiali per studiare dizione, appunti… E moltissimi sassi. Mi piace raccogliere pietre, foglie, elementi della natura. E poi cavalli e tre specchi di cui uno rotto”.

E che se ne fa dello specchio rotto?

“Lo tengo perché mi affascina la superstizione secondo cui porterebbe sfortuna. Mi viene spontaneo metterla alla prova. L’ho sistemato proprio all’ingresso”.

Che rapporto ha con lo specchio?

“Un rapporto particolare. Ogni volta che mi guardo, per un attimo mi aspetto di vedere un volto diverso. Poi riconosco il mio e mi sorprendo. Mi serve un istante per realizzare che sono io. Mi muovo un po’, e allora lo confermo. È una sensazione difficile da spiegare”.

Intravede una persona pronta a fare un passo avanti?

“Sì… mi vedo come una persona pronta a fare un passo. Lo spero. Forse, ripetendolo, riesco anche a crederci di più”.

Sindrome dell’impostore?

“Sì, mi coglie molto spesso. Allo stesso tempo, però, penso che ognuno si trovi esattamente dove deve essere. Ogni passaggio ha un senso”.

Che cos’è per lei la bellezza?

“Credo che la bellezza richieda tempo: non tollera la fretta. Se si guarda qualcosa velocemente, non si coglie nulla. Bisogna fermarsi, osservare davvero… e allora la bellezza si rivela. Per me è ovunque, in ogni elemento: dipende solo dalla capacità di riconoscerla. Anche nel disegno, per esempio: si può creare qualcosa e pensare che non corrisponda all’idea iniziale. E quindi scartarlo. Ma se ci si ferma a guardarlo per quello che è, e non per ciò che si immaginava, emergono dettagli inattesi. Per me questo è un dono enorme”.

Negli ultimi anni è diventata più indulgente con se stessa?

“Sì, sicuramente più gentile. Soprattutto negli ultimi quattro anni: attraversando molte perdite, si comprende di non essere al sicuro come si pensava. E allora nasce una maggiore tenerezza verso se stessi e verso ciò che si ha. A volte, però, sono ancora molto dura con me stessa, persino severa. Ci sono momenti in cui devo contrastare questa parte e fermarla. Ma la tenerezza c’è, anche nei gesti più piccoli. Per esempio, con i capelli: volevo tagliarli, poi l’ho fatto, e quando il parrucchiere mi ha proposto di schiarirli ho accettato senza pensarci troppo. Mi piace prendere decisioni con leggerezza”.