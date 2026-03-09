Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe, escluso il lancio del coltello dopo lite: cos'è emerso

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe. Secondo gli accertamenti della Procura, la 22enne non sarebbe stata colpita da un coltello lanciato a distanza, come aveva invece riferito l’uomo. L’arma che ha trafitto il cuore della giovane sarebbe stata saldamente nelle mani del fratello.

Svolta nelle indagini sulla morte di Ylenia Musella

Le indagini sulla morte di Ylenia Musella continuano e sono giunte a un punto di svolta. È stato escluso che a ferire in modo fatale la giovane sarebbe stato un coltello lanciato a distanza da parte del fratello Giuseppe.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, l’arma era nelle mani dell’uomo che avrebbe accoltellato la sorella, lo scorso 3 febbraio, dopo una lite in casa.

La versione del fratello Giuseppe e cosa non torna

Il coltello che ha provocato la morte della 22enne non fu lanciato. Questo è quanto è stato appurato dai primi riscontri tecnici ottenuti dalla Procura di Napoli e dagli agenti della Squadra Mobile della Questura e come ha riportato il Corriere della Sera.

Viene dunque smentita la versione del fratello della vittima, Giuseppe Musella, che, durante gli interrogatori, aveva spiegato di aver colpito la sorella a distanza, lanciandole contro l’arma.

Secondo la nuova ricostruzione, quindi, il coltello da cucina era saldamente nelle mani del 28enne reo-confesso che aveva poi provato a nasconderlo sotto un camioncino che era sostato in zona.

La ricostruzione dell’omicidio

L’esito di questi accertamenti ha dunque portato gli inquirenti ad escludere che la ferita alla schiena, fatale per la 22enne, fosse stata inferta attraverso un lancio della stessa arma, evenienza questa che era parsa improbabile fin dall’inizio delle indagini.

A corroborare questa tesi c’era anche il fatto che nessuno dei testimoni aveva mai fatto riferimento alle eventuali operazioni di estrazione dell’arma dalla schiena di Ylenia Musella.

I fatti risalgono al 3 febbraio 2026 quando, come lui stesso ha poi confessato, Giuseppe Musella ha ucciso sua sorella Jlenia mentre i due si trovavano in casa, in un alloggio popolare nel rione Conocal nel quartiere di Ponticelli a Napoli. L’assassinio è avvenuto al culmine dell’ennesima lite tra i due anche se non è stato ancora chiarito la causa scatenante né il movente. Secondo quanto raccontato dall’uomo, a far scattare la sua furia omicida sarebbero stati alcuni calci sferrati da Ylenia al pitbull del 28enne. Il cane, secondo gli accertamenti della polizia scientifica, non aveva ferite ma tracce di sangue probabilmente della giovane vittima.