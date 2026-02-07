Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe a Napoli, l'autopsia conferma la ferita fatale all'aorta

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Ylenia Musella è morta a causa di una lesione di un millimetro all’aorta. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita sul cadavere della 22enne uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe, che l’ha colpita con una coltellata alle spalle. L’omicida, reo confesso, resta in carcere mentre nella giornata di sabato sono previsti i funerali della giovane.

Ylenia Musella, i risultati dell’autopsia

L’autopsia eseguita sul cadavere di Ylenia Musella ha confermato che è stata fatale una lesione all’aorta. La lesione è stata provocata dal lancio del coltello entrato attraverso la schiena.

Una lesione minuscola, di appena un millimetro, ha provocato la morte della 22enne di Napoli, colpita alle spalle dal fratello Giuseppe.

L’autopsia ha evidenziato anche una lesione al polmone, che però non è stata determinante per la morte della ragazza.

Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe a Napoli

Ylenia Musella è stata uccisa nel pomeriggio di martedì 3 febbraio a Ponticelli, periferia orientale di Napoli.

La giovane è stata accoltellata alla schiena dal fratello Giuseppe ed è deceduta all’ospedale Villa Betania.

Giuseppe Musella ha confessato l’omicidio della sorella e resta in carcere, dal momento che il gip non ha ritenuto credibile la versione dei fatti da lui raccontata.

Una testimone, sentita dal programma Dentro la Notizia, ha raccontato di aver visto il 28enne che piangeva di fianco alla sorella poco dopo averla colpita.

La donna, una vicina di casa, ha raccontato di aver prestato la sua auto per poter portare Ylenia in ospedale, dopo averla vista coperta di sangue.

Giuseppe Masella resta in carcere

Giuseppe Masella, infatti, ha detto di aver lanciato un coltello contro la sorella ma senza l’intenzione di ucciderla.

I suoi legali hanno chiesto al gip la riqualificazione dell’omicidio volontario in preterintenzionale ma il gip ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere.

Intanto nella giornata di sabato sono previsti i funerali di Ylenia nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. Entro 60 giorni poi avverrà il deposito della relazione sull’autopsia per avere ulteriori elementi.