Yoon Suk Yeol ex presidente della Corea del Sud rischia la pena di morte per aver imposto la legge marziale

L’ex presidente della Corea del Sud rischia la pena di morte per aver imposto la legge marziale nel dicembre del 2024. Il procuratore speciale ha concluso l’arringa chiedendo la pena capitale per l’ex presidente Yoon Suk Yeol, accusato di aver tentato un colpo di Stato. L’ultima condanna a morte eseguita in Corea del Sud risale al 1997.

Il procuratore speciale Cho Eun Suk ha concluso la requisitoria chiedendo la pena massima tra quelle previste. Per l’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, responsabile di aver imposto la legge marziale (anche se per poche ore) il 3 dicembre del 2024, è stata infatti chiesta la pena capitale.

Le altre opzioni a disposizione del procuratore erano l’ergastolo e l’ergastolo senza lavori forzati.

Tentato colpo di Stato in Corea del Sud, a febbraio la sentenza

Il processo a carico dell’ex presidente e di altri sette imputati, tra cui l’ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun, è in corso a Seul, capitale della Corea del Sud. Nella giornata di oggi, martedì 13 gennaio, si è tenuta l’udienza finale presso il Tribunale distrettuale centrale.

Dopo i rallentamenti provocati dalla richiesta di approfondimenti da parte dei legali dell’ex ministro, il processo è ripreso e il procuratore speciale ha formulato le sue richieste. Le prossime tappe prevedono le testimonianze finali degli otto imputati davanti alla corte e, secondo fonti giudiziarie, l’emissione di una sentenza all’inizio di febbraio.

L’incriminazione dell’ex presidente Yoon Suk Yeol era arrivata lo scorso gennaio con l’accusa di aver promosso un’insurrezione attraverso la dichiarazione della legge marziale. Secondo l’accusa, il 3 dicembre 2024 Yoon Suk Yeol avrebbe cospirato con l’ex ministro della Difesa e con altri funzionari per sovvertire l’ordine costituzionale.

Perché Yoon Suk Yeol aveva imposto la legge marziale in Corea del Sud

Nel dettaglio, all’ex presidente della Corea del Sud viene contestato il fatto di aver mobilitato esercito e polizia per sigillare il complesso dell’Assemblea nazionale e impedire ai deputati di votare contro il decreto. Lo stesso Yoon Suk Yeol aveva inoltre ordinato l’arresto del presidente del Parlamento e dei leader dei principali partiti di maggioranza e opposizione. Per giustificare la legge marziale, l’ex presidente aveva prima cercato di innescare un incidente militare con la Corea del Nord.

Fallito questo tentativo, aveva giustificato l’autogolpe con l’ostruzionismo parlamentare dei partiti di opposizione. Di fatto, Yoon Suk Yeol era stato depotenziato dalla sconfitta del suo partito nelle elezioni dell’aprile 2024. La marcia indietro dell’ex presidente era arrivata poche ore dopo la proclamazione della legge marziale, quando alcuni parlamentari erano riusciti a riunirsi in modo improvvisato e a respingere il provvedimento.

Il precedente dell’ex presidente Chun Doo Hwan

L’impeachment di Yoon Suk Yeol era arrivato poche settimane dopo, in seguito alle manifestazioni di protesta della popolazione. Yoon è stato il primo presidente in carica a essere incriminato con detenzione effettiva. Nella storia della Corea del Sud c’è un precedente, quello del processo a carico dell’ex presidente Chun Doo Hwan, che nel 1996 fu giudicato colpevole di insurrezione per il colpo di Stato del 1979 e per la repressione militare del movimento democratico di Gwangju del 1980. Anche in quel caso la richiesta iniziale era stata la condanna a morte.