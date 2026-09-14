Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Nella serata di ieri a Venezia è stata evitata una tragedia, quando una giovane donna è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo aver manifestato intenti autolesionistici. L’intervento è stato possibile grazie a una segnalazione tramite l’applicazione YOUPOL. L’arrivo tempestivo degli agenti, supportati dai genitori della ragazza, ha permesso di scongiurare il peggio e di affidare la giovane alle cure dei sanitari.

La segnalazione tramite YOUPOL a Venezia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato nella serata di ieri, quando una ragazza poco più che maggiorenne ha utilizzato l’applicazione gratuita YOUPOL per chiedere aiuto.

La giovane, in preda a una grave sofferenza emotiva, ha inviato una segnalazione che è stata immediatamente presa in carico dal Commissariato di P.S. di Chioggia.

Il pronto intervento degli agenti e il ruolo della famiglia

Ricevuta la richiesta, una pattuglia della Squadra Volanti è stata inviata senza indugio presso il luogo indicato. Gli agenti hanno preso contatto con la ragazza e, grazie anche alla collaborazione dei suoi genitori, sono riusciti a ricostruire il difficile contesto personale che la giovane stava vivendo.

L’ascolto attento e la sensibilità dimostrata dai poliziotti sono stati determinanti per instaurare un rapporto di fiducia con la ragazza.

Prevenzione di gesti estremi e affidamento alle cure sanitarie

Grazie all’intervento della Polizia, la giovane è stata convinta a desistere da qualsiasi gesto estremo.

Gli agenti hanno poi provveduto ad allertare il personale sanitario, che ha preso in carico la ragazza, garantendole il necessario supporto medico e psicologico. L’azione coordinata tra forze dell’ordine e sanitari ha permesso di mettere in sicurezza la giovane e di offrirle l’assistenza di cui aveva urgente bisogno.

YOUPOL: uno strumento fondamentale per la prevenzione e il supporto

L’applicazione YOUPOL, nata inizialmente per segnalare episodi di bullismo e spaccio di sostanze stupefacenti, si è rivelata ancora una volta uno strumento prezioso anche per chi si trova in situazioni di difficoltà emotiva.

L’app consente di mettersi in contatto diretto e immediato con la Polizia di Stato, sia in forma anonima che tramite registrazione, offrendo un canale di comunicazione rapido e sicuro.

Funzionamento dell’app e importanza del contatto diretto

YOUPOL permette agli utenti di avviare una chat interattiva con la Sala Operativa della Questura competente per territorio. Questo sistema “smart” rappresenta un punto di contatto diretto tra il cittadino e le forze dell’ordine, facilitando interventi tempestivi in caso di emergenza.

L’episodio di ieri a Venezia conferma l’efficacia di questo strumento, che si dimostra fondamentale non solo per la prevenzione dei reati, ma anche per il supporto a chi vive momenti di particolare fragilità.

IPA