Youssef Abanoub ucciso a scuola da Zouhair Atif, le rivelazioni dell'ex ragazza del killer: "Era ossessionato"

La ex fidanzata di Zouhair Atif ha parlato del rapporto di conoscenza con Youssef Abanoub. In una lunga intervista la giovane spezzina ha ricostruito le terribili ore del delitto avvenuto nell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. La ragazza non riesce a credere che la lite sfociata nell’omicidio sia partita da una foto risalente alla terza elementare.

Le parole dell’ex fidanzata di Zouhair Atif

“Avrei voluto che quella stupida litigata finisse in modo pacifico”, ha detto S., l’ex fidanzata di Zouhair Atif all’Adnkronos. La giovane ha ricostruito il suo rapporto con Youssef Abanoub, dicendo che lo conosceva dalla terza elementare e che da bimbi erano molto amici: “Era un ragazzo molto simpatico, solare e amava la sua famiglia, sua mamma era la sua gioia più grande, aveva anche un caratterino, tipico nei ragazzi, che a Zouhair Atif non andava giù”.

ANSA

La gelosia di Zouhair Atif nei suoi confronti

La ragazza ha poi ricordato come abbia conosciuto Zouhair Atif, che poi sarebbe diventato il suo fidanzato. L’incontro era avvenuto durante un grosso litigio: “Ero arrabbiata, avevo bisogno di sfogarmi, e alla fine ho parlato con quel ragazzo misterioso che vedevo solo nei corridoi sempre serio. Da lì abbiamo iniziato a conoscerci”. Secondo S., Atif è sempre stato cupo e aveva una corazza fortissima, ma con il passare dei giorni trascorsi insieme “è diventato più umano” e ha cominciato ad amare “il mio modo di pensare e di vedere il bello in tutto”, cosa che “ha cominciato a fare anche lui”.

Ma questo cambiamento, ha detto la ragazza, è coinciso anche con l’inizio di una “ossessione nei miei confronti” perché “aveva paura che io un giorno potessi andarmene”. La ragazza ha anche conosciuto la madre dell’ex fidanzato e parla di Atif come di “un ragazzo che si mostrava educato e premuroso, ma era molto geloso e possessivo”.

“Ogni contatto con un maschio gli dava noia, non me lo impediva ma ci prestava tanta attenzione, dei ragazzi ci hanno provato con me, ma lui si limitava a fare un grosso respiro e dire ‘mi fido di te, sai cosa fare'”, ha detto.

Perché Youssef Abanoub aveva chiesto quella foto di classe

S. sapeva che Atif era un ragazzo con dei problemi di rabbia e sapeva anche di qualche “cavolata da maranza” nel suo passato ma “di certo non qualcosa che mi potesse portare a pensare a un omicidio”. “Conosceva delle persone che si erano allontanate da lui perché avevano notato un lato quasi malato. Mi avevano detto che era strano soprattutto per quello che leggeva. Erano storie di serial killer, mi diceva che amava i casi e il mistero”, ha raccontato la ragazza all’Adnkronos.

In un’occasione Zouhair Atif aveva detto alla ragazza “sarai mia per sempre, farò il possibile per diventare perfetto per te, così non te ne vai” e aveva anche cambiato taglio di capelli per piacere ai genitori di lei. Per la ragazza è impossibile credere che la lite sfociata nell’omicidio di Youssef Abanoub sia scaturita da una foto di classe “di un giorno speciale che Aba aveva il desiderio di rivedere perché non l’aveva più”.

“Ha bussato in classe e sono uscita, aveva ancora il coltello in mano”

Tuttavia, come raccontato dalla giovane, dopo lo scambio della foto, Zouhair e Youssef avevano litigato: “Io ho sgridato Zouhair per i toni e gli avevo detto che si sarebbe dovuto scusare con Aba. Lo ha fatto ripetutamente fra le scale nel cambio dell’ora, Aba le aveva accettate”. Poi la tragedia lo scorso venerdì, quando “già dalla fermata dell’autobus lo avevo visto strano” e a ricreazione “parlava con un filo di voce”.

A un certo punto, racconta la ragazza, “ha sentito Aba urlargli una frase in arabo e ridere con i suoi amici”. Dopo due ore Zouhair ha bussato alla porta della classe e ha fatto a lei il segno di uscire: “Mi avvicino alla porta, lo vedo, il coltello tinto di sangue, io pietrificata, sentivo il respiro affannato, un prof l’ha disarmato e lo ha fatto sedere, alla sua sinistra Aba perdeva sempre più sangue. Mi sono chiesta tante cose: ‘Come è possibile? Questo non è Zouhair, chi sei? Perché tutto questo?'”. “Zouhair non l’ho riconosciuto, processatelo, fate quello che ritenete più giusto fare, ma ha palesemente bisogno di un aiuto psichiatrico“, ha detto la ragazza. S. ha poi detto che non andrà al funerale di Youssef, anche se vorrebbe, perché “mi odiano tutti, compresi i familiari”. Il funerale di Youssef è in programma giovedì 22 gennaio a La Spezia.