Youssef Siher, attacco di Corrado Formigli al governo Meloni: "Garantisti con i loro deputati imputati"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Corrado Formigli, nella trasmissione PiazzaPulita in onda su La7, ha criticato fermamente la premier Giorgia Meloni per l’attacco alla magistratura dopo la decisione di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, il giornalista italiano di seconda generazione ritenuto il gestore della pagina Telegram “Movimento 17 ottobre”. Secondo il conduttore, la presidente del Consiglio “mente agli italiani”.

Youssef Siher, Corrado Formigli contro Giorgia Meloni: “Nel Paese tira un’aria pessima”

Nella puntata di PiazzaPulita in onda il 29 ottobre, Corrado Formigli ha aperto con una riflessione sul caso che vede coinvolto Youssef Siher.

“Nel Paese – ha esordito il conduttore – tira un’aria pessima, un’aria che criminalizza le piazze e che cerca capri espiatori preferibilmente con la pelle scura e dal nome arabo. E allora parliamo di Youssef Siher, ritenuto la mente del 17 ottobre e trattato come se fosse il Bin Laden italiano”.

ANSA

Meloni contro la magistratura, Formigli attacca: “Mente agli italiani”

Formigli ha proseguito parlando di “pestaggio mediatico” che “fa spavento e paura, soprattutto perché questa criminalizzazione è arrivata dai cosiddetti garantisti, da quelli che quando si tratta dei loro deputati-imputati sono innocentisti fino al terzo grado di giudizio”.

Il giornalista ha aggiunto che la “destra inneggia alla libertà di parola, ma vuole incriminare le parole degli altri”.

E ancora: “Ammettiamolo, anche parole odiose, ma che in democrazia si deve essere liberi di pronunciare. Ed ecco allora la nostra premier in perfetto orario con i suoi attacchi alla magistratura“. A questo punto è stato trasmesso il video in cui Meloni ha dichiarato di considerare “vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram del ‘Movimento 17 ottobre‘”.

L’attacco di Formigli si è fatto ancor più duro: “È scandaloso che una premier menta agli italiani affermando che Siher sia colpevole in quanto ha organizzato la chat che incitava ai tumulti quando sappiamo che quella chat è stata creata il giorno dopo i tumulti”.

“La seconda osservazione – ha continuato il giornalista – è che una gip ha scarcerato Siher dopo che una pm lo aveva fermato e fatto mettere in carcere. Questa è la dimostrazione che tra gip e pm esiste una separazione di vedute e un’autonomia, e che il referendum sulla separazione delle carriere era un modo per renderli meno liberi di quanto lo siano oggi. Una libertà che hanno dimostrato nei fatti”.

La menzione a Silvio Berlusconi

“Siher è innocente secondo quel garantismo penale che era propugnato dal maestro di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi. Nessuno sa se Siher sia colpevole o innocente. I giudici lo stabiliranno, non può farlo il capo del governo”, ha concluso Formigli.