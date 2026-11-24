Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Youssef Siher, l’amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre, è tornato a diramare messaggi sui social, inneggiando a una “resistenza” a oltranza. Il ricercatore era stato fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano ed era finito in carcere a San Vittore. Il gip lo ha rimesso in libertà dopo quattro giorni, negando anche la convalida del fermo. La decisione è stata criticata aspramente dalla premier Giorgia Meloni.

Youssef Siher del Movimento 17 ottobre torna sui social e inneggia alla “resistenza”

“Resistenza fino alla liberazione”, si legge in un post pubblicato su Instagram da Siher, che ha taggato anche la moglie Sagia Hammoud. A corredo del post il ricercatore ha aggiunto “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”.

Sia Hammoud sia Siher sono sotto inchiesta da parte della procura di Milano con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata da finalità terroristiche.

ANSA

Il gip, quando lo ha scarcerato non convalidando il fermo, ha ritenuto i messaggi contestati nell’ambito della protesta politica e della disobbedienza civile e non nell’istigazione penalmente rilevante. Per questo Siher è tornato a piede libero, anche se su di lui e la moglie rimane aperta l’inchiesta.

Le reazioni sotto al post

Sotto il post Instagram pubblicato nelle scorse ore diversi utenti hanno manifestato appoggio al ricercatore e ad Hammoud. “Vi abbracciamo forte forte”, “Forza”, “Avanti”, “Bentornato fratello”, “Compagno riprenditi, continuiamo questa lotta”, “Resistenza”, “Siamo tutti con voi” e tanti altri messaggi simili si leggono sul profilo di Siher. Non mancano però nemmeno le critiche. C’è chi l’ha definito “Parassita”, chi ha scritto “non ci serve gente come te” e chi offensivamente ha parlato di “essere insignificante”.

La critica di Giorgia Meloni al gip di Milano

“Lo dico senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher”, aveva dichiarato Meloni dopo la scarcerazione di Youssef.

“Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero degli Interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente per bene dal rischio di vedere devastate le proprie città, i propri esercizi commerciali: e davvero non so come possa uno Stato normale difendere le persone per bene di fronte a queste decisioni di certa magistratura”, aveva concluso la premier.