Youssef Siher in silenzio davanti al gip, Ilaria Salis lo difende: "Capro espiatorio ideale"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Youssef Siher, il creatore dei canali social del Movimento 17 Ottobre, accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, si è avvalso della facoltà di non rispondere all’interrogatorio davanti al gip nel carcere di San Vittore. Ilaria Salis, intanto, lo difende: “È il capro espiatorio ideale”.

Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere

Stando a quanto riportato dall’agenzia ANSA, Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio che si è tenuto nel carcere di San Vittore a Milano.

Siher avrebbe scelto la linea del silenzio assoluto davanti alla gip Tiziana Landoni e alla pm Francesca Crupi, presente all’udienza di convalida. Non ha reso neanche dichiarazioni spontanee.

La pm e il procuratore Marcello Viola hanno richiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere per Youssef Siher, motivando la decisione con la presenza del pericolo di reiterazione del reato e di fuga.

La gip Landoni dovrà decidere sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare entro la mattinata di mercoledì 28 ottobre.

Di cosa è accusato Youssef Siher

Secondo l’accusa, Youssef Siher, ricercatore di 30 anni, avrebbe sostenuto la rivolta contro il governo che sarebbe dovuta avvenire a Milano il 24 ottobre, replicando la guerriglia urbana del 17 e del 18 ottobre. Siher avrebbe fornito indicazioni organizzative.

Il 30enne è accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Il commento degli avvocati di Youssef Siher

Gli avvocati Benedetto Ciccarone e Yasmina Abu Sharar, legali di Youssef Siher, hanno richiesto alla giudice che il loro assistito torni libero.

Le loro dichiarazioni riportate da ANSA: “Non ha fatto niente. Non c’è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze, non c’è il terrorismo, non c’è alcun reato e noi nell’udienza abbiamo contestato le imputazioni dal punto di vista del diritto”.

Il messaggio di sostegno di Ilaria Salis

Ilaria Salis, sui social, pur ammettendo di non condividere alcune sue posizioni, ha espresso “solidarietà a Youssef Siher“.

“La repressione del Governo, che finalmente sta incontrando una tempesta di proteste, sta raggiungendo livelli inediti e inauditi” ha scritto l’eurodeputata.

Secondo Ilaria Salis, Siher “sembra incarnare il capro espiatorio ideale: italiano di seconda generazione, razzializzato, di fede musulmana, militante politico, lavoratore precario. Esattamente il bersaglio di cui la propaganda governativa aveva bisogno per delegittimare le proteste e scoraggiare la partecipazione popolare”.

La polemica di Travaglio sulle accuse a Youssef Siher

Anche Marco Travaglio, nel suo editoriale pubblicato sul Fatto Quotidiano, ha polemizzato sulle accuse rivolte a Youssef Siher e, in particolare, sul concetto di “terrorismo“, dal giornalista definito “piuttosto elastico“.

Travaglio ha scritto: “Un terrorista di al Qaeda e dell’Isis era al Jolani, ora presidente della Siria riconosciuto da tutto l’Occidente e omaggiato pure da al Tajani. Da terrorista a statista è un attimo, sempreché uno non faccia il Pro Pal in chat”.