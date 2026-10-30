Youssef Siher, la gip Tiziana Landoni potrebbe avere la scorta dopo le minacce di morte sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo aver scarcerato l’attivista pro Pal Youssef Siher, la gip di Milano Tiziana Landoni è finita nel mirino dei social con insulti e minacce, tra cui allusioni a buste di proiettili. Il presidente del Tribunale Fabio Roia ha chiesto a prefetto e questore di valutare misure di protezione, compresa la scorta.

Scorta per la gip Tiziana Landoni?

Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha chiesto a prefettura e questura di verificare se la giudice per le indagini preliminari Tiziana Landoni abbia bisogno di protezione. Pochi giorni fa la magistrata ha rimesso in libertà Youssef Siher, l’attivista pro Palestina accusato di essere la mente del Movimento 17 ottobre.

La lettera ha “carattere d’urgenza” ed è indirizzata al prefetto Claudio Sgaraglia e al questore Bruno Megale; per conoscenza è stata inviata anche al procuratore Marcello Viola e alla procuratrice generale Francesca Nanni. Un’iniziativa che apre la strada a possibili misure di protezione, fino alla scorta, anche se al momento non ne è stata disposta nessuna.

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Le minacce per il caso Youssef Siher

A far scattare l’allarme è stato il monitoraggio dei social svolto dai carabinieri in servizio negli uffici di dirigenza del Tribunale. Contro la gip sono comparsi insulti e messaggi minacciosi, con allusioni a “buste di proiettili” e frasi come “spero per lei che sia sotto scorta”. Almeno due post, allegati alla lettera di Roia, sono considerati minacce esplicite.

In rete circola addirittura un’immagine della giudice generata con l’intelligenza artificiale, accompagnata da offese. Gli attacchi, paradossalmente, hanno colpito per errore anche la pm Francesca Crupi, che aveva chiesto il carcere per Siher: la sua foto è stata diffusa al posto di quella di Landoni.

La sezione milanese dell’Associazione nazionale magistrati ha parlato di “attacchi di inaudita gravità”, con “contenuti apertamente diffamatori e connotati da una evidente matrice sessista”, e ha espresso alle colleghe “piena e incondizionata solidarietà”. Alcuni consiglieri del Csm hanno chiesto di aprire una pratica a tutela della gip.

Perché Siher è tornato libero

Siher, trentenne bresciano, è indagato per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e per violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La Procura gli contesta i contenuti diffusi sui canali del Movimento 17 ottobre, compreso un testo di quattro pagine intitolato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”.

Il 28 ottobre Landoni non ha convalidato il fermo né disposto misure cautelari. Nei messaggi, ha scritto, “non si prospetta mai l’attuazione di azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti reato”. Per la giudice, per quanto le critiche appaiano aspre, mancano dei veri inviti alla violenza, e non c’è pericolo di fuga. Siher è uscito da San Vittore tra gli applausi dei sostenitori.

“Considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher” aveva commentato Giorgia Meloni; dello stesso avviso Matteo Salvini, che aveva messo in dubbio l’imparzialità della giudice. Nel settembre 2025 Landoni era tra i 3.135 giuristi che avevano firmato un appello per Gaza, sottoscritto anche dalla pm Crupi. Più misurato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Scarcerazione di Siher assolutamente non condivisibile, ma non incide sul nostro impegno”.

Le tappe del caso in dodici giorni

Tutto comincia con le proteste contro il carovita del 17 e 18 ottobre a Milano, degenerate in scontri, vetrine sfondate e negozi saccheggiati in centro. I fermati sono stati 72 il sabato e oltre 200 la domenica, in gran parte minorenni. La sera del 18, alle 19:58, nasce su Telegram il gruppo del Movimento 17 ottobre, che annuncia nuove manifestazioni in otto città per il 24.

Quel sabato Siher viene fermato a Milano e portato nel reparto di alta sicurezza di San Vittore. Mercoledì 28 la gip Landoni lo rimette in libertà, la premier attacca e l’Anm difende la collega. Venerdì 30 emerge la lettera di Roia a prefetto e questore. Ora la Procura deve decidere se impugnare l’ordinanza.