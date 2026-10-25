Youssef Siher, la risposta al tweet di Salvini che difendeva Israele: il ricercatore scrisse "Allah Akbar"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Youssef Siher è il ricercatore di 30 anni, italiano di famiglia marocchina, ritenuto l’ideologo e l’istigatore del Movimento 17 ottobre. Movimento che ha fomentato proteste poi sfociate in saccheggi in diverse città del Nord Italia. Oggi è in stato di fermo preventivo per istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità di terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Nel 2023 Matteo Salvini scrisse un post in difesa di Israele in occasione del 7 ottobre: Youssef Siher commentò scrivendo “Allah Akbar“.

Youssef Siher in carcere

Youssef Siher è stato trasferito dalla Questura di Milano in carcere e rischia una pena che, se venissero confermate tutte le aggravanti, potrebbe raggiungere i 15 anni di reclusione.

Youssef Siher fra giornali e bicicletta

Youssef Siher si è diplomato al liceo Fermi di Salò, poi ha conseguito una laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione all’Università degli Studi di Milano. Lì è stato anche componente del Senato accademico e presidente degli studenti universitari musulmani.

Poi ha frequentato il corso magistrale in Scienze politiche e di governo. Il campo da lui privilegiato: il linguaggio politico, la storia del Nord Africa e del Medio Oriente, la geopolitica e i movimenti islamici.

È stato inoltre research trainee (tirocinante nell’area ricerca) nell’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa all’Ispi, sempre relativamente all’Islam politico. Per un periodo ha pubblicato sul Fatto Quotidiano. E nel 2022 scrisse un articolo per Il Foglio.

È stato anche assistente di biblioteca all’Università Statale di Milano e rider per Glovo.

Quando rispose Allah Akbar a Matteo Salvini

Sui social gira la risposta di Youssef Siher a Matteo Salvini. Il 7 ottobre 2023, il politico scrisse un tweet contro Hamas e in difesa di Israele. La risposta di Youssef Siher fu un “Allah Akbar“, corredato da tre cuoricini.

“Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete”, scrisse poi su Instagram durante le proteste Pro-pal a Milano del 22 settembre 2025.

Fra i suoi altri scritti social c’è anche “non ci arrendiamo, vinceremo o moriremo”. E poi: “Non smetteremo di combattere finché non recupereremo ogni centimetro della nostra terra e finché tutti non torneranno a casa e non ci saranno più persone dislocate che cercano un posto che chiamano casa”. E molto altro ancora.