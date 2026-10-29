Youssef Siher libero, Carlo Nordio "sorpreso dalla decisione" della scarcerazione: ma non manderà ispettori

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si è detto sorpreso per la scarcerazione di Youssef Siher, disposto in libertà dal Gip di Milano che non ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza né l’aggravante di terrorismo. Nonostante la contrarietà rispetto alla decisione del giudice, il guardasigilli ha chiarito che non invierà ispettori al tribunale milanese, confidando nell’impugnazione del provvedimento da parte della Procura.

La decisione del Gip di Milano sulla scarcerazione di Youssef Siher

La Gip di Milano Tiziana Landoni non ha convalidato il fermo e ha disposto la liberazione di Youssef Siher, il ricercatore trentenne fermato con l’accusa di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo per la gestione del canale Telegram del “Movimento 17 ottobre”.

“L’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente”, ha evidenziato la giudice nell’ordinanza, sottolineando l’assenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari. Un provvedimento che ha scatenato la reazione della premier Giorgia Meloni, che ha definito “vergognosa” la scelta del magistrato.

“Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle Forze dell’Ordine”, ha dichiarato la presidente del Consiglio, prima di precisare in conferenza stampa di aver sbagliato i tempi verbali nella ricostruzione dei fatti: “Ho sbagliato il tempo di un verbo, mi scuso, ma l’indagato era iscritto esattamente per quello che ho detto”.

Le sue parole hanno comunque sollevato la pronta replica dell’Associazione Nazionale Magistrati, che ha parlato di “un ormai consueto esercizio di intimidazione che non dovrebbe appartenere a uno Stato di diritto”.

La posizione del ministro Carlo Nordio sulla scelta di non inviare ispettori

Intervenuto al “Salone della Giustizia”, Carlo Nordio si è espresso sulla decisione della Sezione Gip di Milano, esprimendo perplessità per il rigetto totale delle richieste cautelari.

“La motivazione della richiesta di custodia cautelare fatta dalla Procura di Milano era molto convincente, quindi il fatto che sia stata respinta totalmente dal Gip mi ha suscitato una certa sorpresa”, ha affermato il ministro della Giustizia, evidenziando come la decisione sia comunque suscettibile di impugnazione.

“Rispetto l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, spero non alimenti nuova conflittualità tra politica e magistratura”, ha aggiunto, per poi chiarire in modo netto la linea dell’esecutivo sull’eventualità di verifiche ministeriali: “Non è nostra intenzione mandare ispettori”.

Il giudizio sui cortei di piazza

Nel corso del suo intervento, il ministro si è soffermato sulle norme di sicurezza recentemente adottate per la gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni: “Il decreto sui cortei ha dimostrato di funzionare: sono stati introdotti il fermo preventivo e altre misure e non sarà un caso che quella domenica si è svolta in modo tranquillo”, ha rivendicato Nordio.

Rispondendo poi a una domanda sul proprio futuro politico all’interno della compagine di governo, l’ex magistrato ha escluso un secondo mandato in via Arenula: “Dopo aver battuto il record di longevità credo di avere già dato, l’ultima parola spetta alla presidente del Consiglio ma certamente non quello di ministro della Giustizia”.

Sul tema del sovraffollamento carcerario, Nordio ha infine bocciato le ipotesi di indulto: “Ogni forma di clemenza gratuita è una forma di resa da parte dello Stato se viene fatta per svuotare le carceri”.